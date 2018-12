Cómo consiguieron los sauditas un amigo en Washington

Nueva York – Funcionarios estadounidenses de alto nivel estaban preocupados. Desde los primeros meses de la administración Trump, Jared Kushner, el yerno y asesor sobre Medio Oriente del presidente Trump, había estado sosteniendo de manera privada conversaciones informales con el príncipe Mohammed bin Salman, el hijo favorito del rey de Arabia Saudita.Dada la inexperiencia política de Kushner, las comunicaciones privadas podrían hacerlo susceptible a manipulación saudita, dijeron tres ex funcionarios estadounidenses. En un esfuerzo por volver más estrictas las prácticas en la Casa Blanca, un nuevo jefe de colaboradores intentó imponer otra vez protocolos en los cuales se estipula que personal del Consejo Nacional de Seguridad debe participar en todas las llamadas con líderes extranjeros.Pero aun así siguieron chateando Kushner, de 37 años, y el príncipe Mohammed, de 33, de acuerdo con tres ex funcionarios de la Casa Blanca y dos personas notificadas por la corte real saudita.Las conversaciones continuaron incluso después de que el 2 de octubre fuera asesinado el periodista saudita Jamal Kashoggi, según los informantes.Cuando el homicidio desató una tormenta mundial y las instancias estadounidenses de inteligencia concluyeron que el príncipe Mohammed lo ordenó, Kushner se volvió el defensor más importante del príncipe en el interior de la Casa Blanca, asegura una persona familiarizada con las deliberaciones internas.El apoyo de Kushner al príncipe Mohammed en el momento de la crisis constituye una impresionante demostración en torno al singular vínculo que ha contribuido a que el presidente Trump acepte a Arabia Saudita como uno de sus aliados internacionales más importantes.Pero los nexos entre Kushner y el príncipe Mohammed no se dieron espontáneamente. El príncipe y sus consejeros, ansiosos por obtener el respaldo estadounidense para sus políticas en Medio Oriente y para su propia consolidación en el poder, cultivaron durante más de dos años la relación con Kushner, de acuerdo con documentos, e-mails y mensajes de texto.Desde el revuelo por el asesinato de Kashoggi, la administración Trump sólo ha reconocido una conversación entre Kushner y el príncipe Mohammed: una llamada telefónica del 10 de octubre en la que participó John R. Bolton, el asesor nacional de seguridad.Pero funcionarios estadounidenses y uno saudita con conocimiento de las conversaciones señalaron que Kushher y el príncipe Mohammed han seguido chateando de manera informal. Según el saudita, Kushner ha aconsejado al príncipe heredero cómo responder a la crisis, exhortándolo a resolver sus conflictos regionales y evitar mayores situaciones penosas.En el interior de la Casa Blanca, Kushner ha continuado argumentando que el Presidente necesita mantenerse del lado del príncipe Mohammed debido a que éste sigue siendo fundamental para la estrategia más amplia del Gobierno en Medio Oriente, de acuerdo con personas familiarizadas con las deliberaciones.

