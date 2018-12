Un par de profesores de teatro de la Universidad de Texas en El Paso le ha agregado una esencia regional a “Un cuento de Navidad” y esperan que su auténtica adaptación resuene con la audiencia durante su presentación limitada que comenzó su temporada el sábado 8 de diciembre del 2018 en el teatro William and Marie Wise Family de UTEP.“Un cuento de Navidad en la Frontera” es una versión reimaginada de la noveleta de Charles Dickens que originalmente fue publicada en diciembre del 1843.Jay Stratton y Adriana Domínguez, profesores asistentes de teatro, adaptaron la historia para hacerla más culturalmente relevante a una comunidad hispana.En esta versión, Ebenezer Scrooge sigue siendo un frío, voraz y avaro empresario, pero ahora vive en una comunidad similar a El Paso en la década de los veintes. Scrooge ha renunciado a su herencia hispana, pero redescubre sus raíces durante la obra con la ayuda de tres espíritus.La hispanización de la obra incluye música, lenguaje, segmentos de danza, comida y referencias culturales. Stratton, quien dirige el espectáculo, dijo que él y Domínguez se sintieron libres de jugar con el libreto, el cual fue escrito en un 30 por ciento en español, debido a que la historia es tan reconocida.Ambos estan orgullosos de su adaptación fronteriza y esperan que el público quede complacido con esta versión, la cual promete incluir algunos sustos fantasmales y otras sorpresas.Los decoradores ya habían instalado algunas coloridas piñatas en el lobby del teatro Wise para crear una atmósfera más festiva.El par se rio de cuán lejos ha llegado la producción desde que fuera ordenada a principios del 2018 por parte de la directora del departamento, Cristina Goletti. Ella asignó el proyecto de Dickens a Stratton con dos condiciones: que incluyera elementos de danza y revitalizara la historia.“Si uno quisiera mostrar algunas tradiciones (navideñas) noruegas de Seattle, Washington, yo soy bueno en eso, pero sólo llevo en El Paso tres años”, dijo Stratton, quien se unió al profesorado de teatro de UTEP en el 2015. “Sigo siendo un invitado a esta cultura”.De inmediato contactó a Adriana Domínguez, profesora asistente de teatro, para que ayudara a darle forma al libreto.Goletti dijo que “Un Cuento de Navidad en la Frontera” será parte de la temporada de teatro del 2019-20, la cual se enfocara en las producciones latinx. Latinx es un término de género neutral para Latino y Latina, pero en la mente de Goletti es una categoría de teatro estadounidense unido a las tradiciones de otros subgrupos étnicos.“Queremos ofrecer a nuestro público lo que profundamente significa ser hispano”, dijo Goletti. “UTEP puede ser el mejor departamento de teatro latinx en Estados Unidos basado en el currículum y en su programa de presentaciones, y no hay razón para que no lo sea”.Los boletos tienen un valor de 12 y 18 dólares. Para mayor información, llame al 915-747-5118.Horarios:8, 9 y 16 de Diciembre: 2:30 p.m8 y14 de diciembre: 7: 30 p.mBoletos:Pueden ser adquiridos en el University Ticket center, llamando al 915-747-5234,en Ticketmaster.com,o en la taquilla del Teatro Wise Family una hora antes de las presentaciones

