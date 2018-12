Exige justicia a FBI familia de 'migra' muerto en Big Bend

A poco más de un año del misterioso fallecimiento del agente de la Patrulla Fronteriza (USBP) Rogelio Martínez, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) no ha podido determinar qué fue exactamente lo que pasó la noche de su muerte.La incertidumbre de no saber exactamente cómo murió su ser querido, mantiene angustiados a los familiares de Martínez, quienes exigen respuestas por parte de las autoridades.“El FBI sólo nos da la vuelta diciéndonos que están investigando, pero desde febrero (de 2018) dejaron de contestarnos”, dijo José Martínez, padre del agente.Durante la noche del 18 de noviembre de 2017, Martínez y su compañero Stephen Garland, fueron encontrados gravemente heridos cerca de una alcantarilla, mientras patrullaban la región de Big Bend, Texas.Ambos agentes presentaban traumatismo craneal y varios huesos rotos por lo que fueron trasladados de emergencia a un hospital de Van Horn, pero debido a la gravedad de las lesiones Martínez y su compañero tuvieron que ser llevados en helicóptero a recibir atención médica en El Paso.Desafortunadamente Martínez no resistió y fue declarado muerto poco después de haber sido ingresado al Centro Médico Universitario, mientras que Garland, permaneció alrededor de cinco días hospitalizado.En un principio el Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC), el senador Ted Cruz, el gobernador Greg Abbott y hasta el mismo presidente Donald Trump acusaron directamente a un grupo de migrantes indocumentados de matar a pedradas al agente.Tras tres meses de investigaciones, el FBI descartó que Martínez hubiera sido asesinado a golpes, ya que no existía evidencia de que haya habido otras personas en la zona la noche del incidente.Emerson Buie, agente especial del FBI, aseguró que se realizaron más de 650 entrevistas relacionadas con el caso, pero ninguna de ellas respalda la teoría sobre un ataque contra los agentes.Incluso Buie mencionó que pudo tratarse de un accidente, ya que existe la versión de que los agentes cayeron a la alcantarilla o que un tráiler pudo haberlos golpeado.Pero esas sólo son teorías, ya que el FBI no tiene información concreta sobre lo que verdaderamente ocurrió esa noche, ya que Garland asegura no recordar nada.El padre de Martínez indicó que para él es muy extraño que el FBI no tenga ningún avance de la investigación y cree que probablemente estén tratando de encubrir a los culpables.“Yo creo que quiere esconder algo, pienso que sí saben lo que pasó con mi hijo pero no me lo van a decir”, dijo.Mencionó que él ha hecho sus propias teorías, basado en las pláticas que sostenía con su hijo, quien en varias ocasiones le comentó que no confiaba en sus compañeros.Me dijo que en Van Horn no tenía amigos, que no confiaba en los compañeros y que les dijo que si alguna vez veía algo ‘chueco’ iba a meter a los responsables a la cárcel”, comentó.José dijo que él tiene su propia teoría de quién es el asesino de su hijo y dijo saber por qué lo mataron con tanta saña.“Estaba muy golpeado y que Dios me perdone por acusar sin pruebas, pero estoy 80 por ciento seguro de que él (Garland) lo mató”, expresó.Agregó que para él es absurdo que el compañero de Martínez recuerde todo de su vida, excepto el momento de la muerte de su hijo.“Ya está trabajando, está haciendo su vida como si nada, pero sólo eso no lo recuerda. Sé quién me lo mató y también sé por qué y para qué. Él fue (Garland) y lo hizo porque mi hijo descubrió alguna movida y quería eliminarlo”, reiteró.Por último, enfatizó que siempre recordará a su hijo como el gran hombre que era y que hará todo lo que esté en sus manos para que se haga justicia.En su afán por encontrar pistas que le ayuden a esclarecer la muerte de Martínez, desde diciembre del año pasado, el FBI ofrece una recompensa de 50 mil dólares.La agencia también implementó el uso de espectaculares electrónicos no solamente en Texas, sino también en los estados de Nuevo México y California donde solicitaban la ayuda de la comunidad para resolver la muerte del agente de 36 años.Pese a sus esfuerzos el FBI sigue sin poder resolver el caso que atrajo la atención del país entero, pero aseguraron que la investigación sigue abierta y la recompensa vigente.Por lo que si usted tiene información al respecto puede comunicarse con el FBI Sector El Paso al (915) 832-5000.