El Museo de Historia será el anfitrión de la Exhibición Móvil del Programa de Investigación Todos Nosotros (All of Us), que se llevará a cabo el miércoles 12 de diciembre de las 11 a.m. a las 4 p.m.Encabezado por los Institutos Nacionales de Salud, NIH por sus siglas en inglés, Todos Nosotros es un proyecto para recolectar información genética, biológica, ambiental, de salud y estilo de vida de un millón de personas que viven en Estados Unidos.La misión es pedirle a las personas que compartan información sobre su salud que los investigadores podrán utilizar para llevar a cabo miles de estudios sobre la salud y acelerar potencialmente los logros en la investigación de ese tema.“El Museo de Historia se siente muy complacido de ser el anfitrión de la Exhibición Móvil Todos Nosotros”, comentó el Dr. Vladimir Von Tsurikov, director del museo. “Es una gran oportunidad para apoyar este importante proyecto que aportará una investigación e información crucial sobre el bienestar a la iniciativa del Instituto Nacional de Salud”.Todos Nosotros busca transformar la relación entre los investigadores y los participantes, uniéndolos como colaboradores para informarles sobre las directrices, objetivos sobre el programa y lograr una retroalimentación responsable sobre la información de la investigación.Los participantes podrán tener acceso a su propia información de salud, a un resumen de la información acerca de toda la comunidad de participantes y sobre los estudios y hallazgos que resulten de Todos Nosotros.“Todos Nosotros somos únicos, aunque actualmente vivimos mayormente en una era en la que un medicamento se utiliza para varias enfermedades”, comentó Eric Dishman, director del Programa de Investigación.“Yo estoy vivo en este momento debido a la medicina de precisión y creo que todos merecemos esa misma oportunidad sin importar el color de la piel, estatus económico, edad, sexo o género, en otras palabras, verdaderamente incluirá a todos nosotros”.Además de presentar esta exhibición móvil en el Museo de Historia, también lo hará en otros lugares en esta vasta área de El Paso.Visite el sitio www.JoinAllofUs.org/tour para más información. Únase a la conversación en las redes sociales utilizando el hashtag #JoinAllofUs.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.