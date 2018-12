En 2017, decomisó Texas $50 millones

En febrero del 2016, los fiscales en Houston presentaron una demanda en contra de una camioneta: El Estado de Texas contra una Chevrolet Silverado 2003.La Policía de Houston decomisó el vehículo tras haber estado vigilando a su conductor, Macario Hernández, y tras haberlo detenido después de que saliera de su casa. Los policías llevaron la camioneta a la Corte, con la esperanza de quedársela o venderla en una subasta para financiar sus operativos, aseverando que el vehículo había estado involucrado en el narcotráfico.Pero la propietaria de la camioneta, Oralia Rodríguez, nunca fue acusada de un delito. Ella ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos cuando los oficiales detuvieron a Hernández, su hijo, y encontraron 13.5 gramos de mariguana en su bolsa. De hecho, Rodríguez dijo que ella le había prestado recientemente el vehículo a él para que pudiera llevar a su novia embarazada con el doctor. La novia estaba teniendo dificultades con su embarazo y estaba en riesgo de perder al bebé, según Rodríguez.Ella estaba desesperada, pues no quería perder su camioneta, a la cual recientemente le había instalado llantas nuevas, entre otras reparaciones, y para pagarlas ella aún estaba trabajando.“Mi única intención era ayudar… ahora estoy en esta situación de perder aquello por lo que he trabajado tan duro para conseguir”, escribió a los fiscales locales. “Les ruego, por favor, permítanme recuperar mi camioneta”.Siete semanas después de que la Policía detuviera la camioneta, la Procuraduría del Condado de Harris resolvió la demanda y acordó liberar el vehículo y regresárselo a Rodríguez, bajo la condición de que nunca volviera a prestárselo a Hernández. Pero Rodríguez aún tenía que pagar mil 600 dólares para recuperar su camioneta, aparte de las tarifas de la grúa y almacenaje que se habían acumulado durante el transcurso que duró la demanda (Hernández se declaró culpable del delito de distribución de drogas y pasó siete meses en la cárcel).Lo que le sucedió a Rodríguez fue perfectamente legal, bajo un proceso conocido como confiscación de bienes civiles, por medio del cual la Policía puede decomisar dinero y propiedades que según ellos creen pudieran estar relacionados a cierta actividad delictiva. Los fiscales entonces presentan la demanda en contra de la propiedad, y si resulta exitosa, la Policía puede quedarse con la mayor parte de ésta para sus propios propósitos.La confiscación de bienes civiles es una herramienta que goza del apoyo de los líderes de la Policía, quienes dicen que es necesaria para combatir a la delincuencia, pero rechazada tanto por los liberales como por los conservadores, quienes la ven como una violación a las libertades civiles de los estadounidenses, y en veces se refieren a la misma como “vigilancia al acecho de lucro”. Es una práctica que lleva vigente largo tiempo a nivel nacional y que ha estado ganando fuerza bajo la administración de Trump, pero a la vez enfrenta impugnaciones constitucionales en la Corte.Cuando la Policía decomisa la propiedad de una persona, la responsabilidad recae en el propietario para demostrar que la propiedad era “inocente” o que no estaba vinculada a la actividad delictiva. Si una persona no impugna tal decomiso en la Corte –que es lo que pasa en la mayoría de los casos– las personas pierden la propiedad de manera automática. Muchos casos que tienen que ver con la propiedad no valen más que unos cuantos miles de dólares, y los honorarios de los abogados pueden llegar a ser más altos que el valor de la propiedad en sí.Tan sólo el año pasado, las agencias policiacas y fiscales por todo el territorio de Texas hicieron crecer sus reservas monetarias en más de 50 millones de dólares decomisando dinero, autos, joyería, ropa, arte y otro tipo de propiedad que ellos aseveraron estaba vinculada a cierta actividad delictiva. Eso incluye propiedad decomisada tanto bajo el proceso de confiscación penal –la cual requiere que alguien sea primero encontrado culpable de haber cometido un delito– como por medio de la confiscación civil, la cual le permite al Estado demandar a la propiedad misma y no requiere que se finque cargo de delito alguno. La Procuraduría General de Texas, que rastrea estas cifras, no distingue una de la otra.¿Cuánta propiedad y dinero les fueron decomisados a personas, como Rodríguez, que no fueron acusadas de algún delito? Esa información no se registra de manera alguna en Texas, y los legisladores estatales, a instancias de los fiscales y la Policía, se resisten a todo intento de reportar información mejor detallada sobre la confiscación de bienes al público.“Uno se pregunta si nuestros ancestros colonizadores, si fueran transportados al 2014, se sorprenderían de tal cosa –ver al Gobierno decomisar, y luego vender la propiedad de ciudadanos inocentes que no han sido acusados de delito, mucho menos haber sido condenados por haber cometido un delito”, escribió en el 2014 el juez de la Suprema Corte de Texas, Don Willett, un republicano que acaba de ser ascendido a la Corte Federal de Apelaciones por el presidente Donald Trump. “Hace una generación en Estados Unidos, la confiscación de bienes era limitada a ganancias obtenidas de manera ilegal por aquellos criminales violentos. Hoy, tiene un distintivo parecido a ‘Alicia en el País de las Maravillas’, victimizando a los ciudadanos inocentes que no han hecho nada malo”.En ocasiones, algunos casos extremos de abuso han captado la atención del público y de los legisladores, quienes en el 2011 tomaron acciones poco comunes para frenar los decomisos hechos por la Policía. Esto tras una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) unos años antes, la cual sostenía que la Policía en el pequeño poblado de Tenaha, en el Este de Texas, estaba cometiendo “robos en la autopista” azuzando a los conductores –primordialmente personas de color– para que les dieran dinero bajo la amenaza de encarcelarlos. La demanda acusaba a la Policía en Tenaha de amenazar con separar a los menores de sus familias si los conductores que detenían en la Carretera Federal 59 no firmaban documentos que les permitían a los oficiales decomisar su propiedad sin un proceso en los tribunales.