Austin— El representante federal Beto O'Rourke, demócrata de El Paso, finalmente recaudó más de $80 millones en su intento fallido de destituir al senador federal Ted Cruz, republicano Texas, y dejó poco dinero en sus cuentas de campaña cuando todo terminó.Lo anteriore de acuerdo con una presentación posterior a las elecciones del jueves ante la Comisión Federal de Elecciones que cubre desde el 18 de octubre hasta el 26 de noviembre, o aproximadamente tres semanas antes de la elección y tres semanas después. El informe muestra que O'Rourke recaudó $10.1 millones durante el período, gastó $20 millones y dejó $477,000 en el banco, un saldo relativamente pequeño para lo que se había convertido en una operación de ocho cifras.El recorrido de $10.1 millones llevó el total recaudado por O'Rourke para la elección a $80.3 millones, otra cifra asombrosa en una campaña llena sorpresa. La cuenta final de Cruz fue menos de la mitad de esa cantidad ($38.9 millones), y llegó a través de su campaña y de dos grupos afiliados.En su última presentación, la campaña del titular informó que recaudó $5 millones, gastó $11.5 millones y le quedaron $263,000. También reveló haber obtenido $260,000 en préstamos el día antes de la elección y haber incurrido en una deuda adicional de $100,000.La baja cifra de efectivo disponible de O'Rourke es notable. Después de recaudar $38 millones en el tercer trimestre de este año, se enfrentó a un escrutinio sobre si podría gastar el nivel de dinero que estaba acumulando, y si se utilizaría mejor en más carreras que se puedan ganar. O'Rourke no solo dejó poco en el banco, sino que también terminó más cerca de lo esperado, perdiendo ante Cruz en 2.5 puntos porcentuales.La cifra de 263,000 dólares en efectivo de Cruz se complementa con $1.9 millones que ha recaudado a través en dos grupos afiliados.En cualquier caso, la contienda formará parte de los libros de historia. Incluso antes del Día de las Elecciones, el ritmo tórrido de recaudación de fondos de O'Rourke había llevado al total recaudado entre los dos candidatos a un territorio de nueve cifras.También hubo millones de dólares en gastos externos, muchos de ellos en nombre de Cruz. O'Rourke recibió ayuda de último minuto de un súper PAC secreto, Texas Forever, que se reveló que el jueves fue financiado principalmente por un importante grupo demócrata nacional.O'Rourke prometió no utilizar dinero de algún Comité de Acción Política (PAC) a lo largo de la campaña, y su informe más reciente muestra que cumplió su palabra hasta el final. Si bien también le dijo a grupos como Texas Forever que se mantuvieran al margen, los candidatos no tienen control formal sobre las actividades de los súper PAC, que pueden recaudar y gastar cantidades ilimitadas de dinero siempre y cuando no se coordinen con las campañas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.