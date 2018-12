Declaran a Dreamer no culpable de agresión agravada

Poco más de cinco horas fueron necesarias para que un jurado paseño le concediera el beneficio de la duda a un ‘Dreamer’ acusado de agresión agravada con un arma mortal, luego de que lo declaran no culpable de dicho cargo.Rinery Adalberto Gallegos, de 24 años, no pudo contener el llanto tras escuchar que la posibilidad de pasar los próximos 20 años de su vida en prisión había quedado atrás.Esto debido a que los abogados de la defensa Sergio Saldívar y Leonardo Maldonado, lograron convencer a los jurados que no existía suficiente evidencia para demostrar que su cliente había apuñalado a Blanca Rodríguez.Ya que luego de las investigaciones del caso, no se encontró el arma, así como tampoco había huellas digitales que ligaran a Galeano con el ataque ocurrido el 18 de septiembre de 2016, durante una fiesta en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de la calle Gus Rallis, en el Oeste de El Paso.“Es cierto que hay heridas y muy graves, pero eso no quiere decir que mi cliente lo hizo”, dijo Saldívar.Haciendo referencia que la víctima fue sometida a una cirugía a corazón abierto, luego de que la herida perforara una de las venas principales.Ahora le pregunta que queda en el aire es ¿quién apuñaló a la víctima?, El Diario de El Paso intentó obtener un comentario de los fiscales Leonel Núñez y Linzvi Vergara para saber si buscaran otro culpable del ataque, pero se negaron a dar comentarios.Desde el principio la fiscalía basó su caso en la declaración de Rodríguez, quien era la única persona que aseguraba que Galeano la había atacado, ya que ninguno de los otros invitados vio cuando la mujer fue apuñalada.Núñez comentó en diferentes ocasiones que si la víctima acusaba a Galeano era porque él era su agresor, ya que no tenía motivos para mentir.“Estaba a minutos, a segundos de morir. ¿Para que mentir sobre quien la atacó?, al contrario ella quería que encontraran a la persona que iba a dejar a sus hijos sin madre”, enfatizó Núñez.Ya que la mujer aseguraba que Galeano estaba enojado porque lo habían corrido de la fiesta por presuntamente tocar inapropiadamente a la víctima, lo que desató una pelea a golpes con el novio de ella.Sin embargo Saldívar enfatizó que la fiscalía solo tenía la palabra de una mujer que estaba completamente alcoholizada, ya que exámenes toxicológicos practicados al Rodríguez en el hospital mostraban que presentaba .147 grados de alcohol.Además en los exámenes, la víctima también dio positivo al consumo de Benzo, un medicamento utilizado para controlar problemas de ansiedad, que de acuerdo con el toxicólogo Gary Wimbish algunas personas usan para drogarse.Durante los argumentos finales Saldívar volvió a pedirle al jurado no condenar a un hombre inocente, solo porque la fiscalía había sido incapaz de encontrar las pruebas suficientes para encontrar al verdadero culpable.Galeano forma parte del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), que impide su deportación y le otorga un permiso temporal para estudiar y trabajar en Estados Unidos.Pero dichos beneficios fueron suspendidos, cuando Galeano fue acusado de apuñalar a la mujer hace dos años, los mismos que el hombre ha permanecido en prisión.Saldívar explicó que el siguiente paso es tratar de reinstituirle esos beneficios a Galenano para que pueda quedarse con su esposa en Estados Unidos.“Fue erróneamente acusado y ahora estamos seguros que vamos a poder lograr que no sea deportado para que se quede aquí”, concluyó.