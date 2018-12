Exhortan a participar en Censo del 2020

Un conteo correcto en el censo de población, que se realizará en menos de dos años, no sólo permitirá obtener los recursos adecuados para esta región, sino también ofrecerá la representación política que merece El Paso.Uno de los retos consiste en logar la participación de todos los residentes del Condado, sin importar su estatus migratorio. El problema subyace en que la administración Trump pidió preguntar la ciudadanía de cada encuestado, lo cual desató no solo polémica, sino el temor a participar.“Es de suma importancia que todos y cada uno de los habitantes del Condado sea partícipe en este próximo censo, ya que la Ciudad y el Condado se benefician con programas federales y estatales cuando se tiene con la cifra correcta de habitantes”, expresó Dee Margo, alcalde de la Ciudad de El Paso.Para evitar estas situaciones que afectan a El Paso, la Ciudad y la Corte de Comisionados del Condado, informaron acerca del desarrollo de un comité especializado auxiliar para el Censo 2020.El Comité de Conteo Completo de Ciudad-Condado Paso del Norte, busca instar a la comunidad a participar en cada una de las encuestas que se realicen para el Censo del 2020.El organismo estará compuesto por líderes locales y de confianza en la comunidad para garantizar que todos sean tomados en cuenta a través de un esfuerzo de base.El comité cuenta con el apoyo del Equipo de Acción del Censo 2020 y actuará como embajador confiable durante el conteo, identificando los objetivos del mismo para la comunidad.En noviembre de 2018, la Ciudad y el Condado de El Paso firmaron una resolución conjunta que estableció el Equipo de Acción del Censo 2020.Está conformada por representantes del Cabildo, el Condado, la Delegación del Estado de El Paso y dos líderes comunitarios en general. De acuerdo con autoridades, el propósito del Equipo de Acción es apoyar al Comité de Conteo Completo.“Los desafíos que enfrentamos en El Paso son únicos, este esfuerzo liderado por la comunidad resultará en un recuento más integral que beneficiará a nuestra región, especialmente a los más vulnerables”, comentó Margo en la presentación del comité ante medios el martes a medio día.La expectativa es crear una representación diversa de líderes con alcance influyente dentro de sus respectivas comunidades. Este enfoque garantiza que el Comité de conteo completo tenga el mayor impacto al obtener un conteo de cada persona en l región.“La gente de El Paso debe de entender lo que ahora tenemos y las necesidades que afrontamos, la una forma de saberlo verdaderamente es participando en el censo”, señaló el alcalde.Por su parte, Ruben Vogt, Juez del Condado de El Paso, enfatizó la importancia de asociarse con la Ciudad para garantizar un censo justo y exacto.Un recuento preciso no solo proporciona datos sobre nuestra población, sino que garantiza que nuestra comunidad reciba una parte justa de los fondos estatales y federales, la mejor manera de distribuir esos fondos y la cantidad de representantes elegidos para nuestra comunidad”, destacó la máxima autoridad del Condado.Agregó que se está haciendo todo lo posible para llegar a áreas y poblaciones difíciles de contar, así como garantizar que la comunidad se sientan confiados en participar en el conteo, sin temor a represalias, principalmente en la comunidad inmigrante.Margo detalló que actualmente El Paso es la ciudad número 19 más grande de los Estados Unidos, estando por un margen muy pequeño por debajo de la actual población de Denver, Colorado.“Podemos ser incluso más grande que Denver,podemos avanzar aún más, es por eso que debemos de estar consientes de la gran importancia de ser contados”, comentó el edil.La última cifra oficial estimada para la población total del Condado de El Paso ronda los 840 mil habitantes, según señaló.Sin embargo, se estima que la población incremente por arriba de los 900 mil individuos para el próximo censo nacional.En conclusión, autoridades informaron que el Comité de Conteo Completo anunciará pasos futuros a medida que se acerca el inicio del Censo de 2020, incluyendo el lanzamiento de un sitio web, eventos y actividades de participación ciudadana, así como de información general de la Oficina del Censo.

