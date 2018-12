El Departamento de la Policía de El Paso y la Oficina del Sheriff del El Paso piden la colaboración comunitaria para localizar a las siguientes personas que cuentan con órdenes de arresto en el Condado de El Paso.Si alguien conoce el paradero de alguna de ellas y puede proporcionar informacion que ayude a colaborar con su captura, podría recibir un incentivo económico. Puede llamar al 566-8477(TIPS), o en línea en www.crimestoppersofelpaso.org. Usted permanecerá en el anonimato.Víctor Manuel Ibarra, hombre hispano de 23 años, 6’1 pies de estatura (1.85 metros) y 135 libras de peso. Cabello negro y ojos castaños. Buscado por violencia familiar. Fianza 10 mil dólares.César Adán Raymundo, hombre hispano de 25 años, 5’0 pies de estatura (1.52 metros) y 130 libras de peso. Cabello y ojos cafés. Buscado por 4 cargos por abusar de tarjetas de débito o crédito contra una persona de edad avanzada. Fianza de 30 mil dólares.Isaac Sapien, hombre hispano de 30 años, 5’7 pies de estatura (1.70 metros) y 150 libras de peso. Cabello negro y ojos cafés. Buscado por violencia familiar. Fianza 5 mil dólares.Kevin Robles, hombre hispano de 21 años, 6’0 pies de estatura (1.83 metros) y 180 libras de peso. Cabello negro y ojos cafés. Buscado por ataque agravado con un arma letal. Fianza 30 mil dólares.Gabriela Delgado, mujer hispana de 23 años, 5’4 pies de estatura (1.63 metros) y 165 libras de peso. Cabello café y ojos castaños. Buscada por violencia familiar. Fianza 1 mil 500 dólares.Luis Salinas, hombre hispano de 35 años, 5’7 pies de estatura (1.70 metros) y 185 libras de peso. Cabello negro y ojos cafés. Buscado por robo domiciliario con la intención de cometer un delito grave. No se le ha fijado fianza.Daniel David Rubio, hombre hispano de 34 años, 5’7 pies de estatura (1.70 metros) y 170 libras de peso. Cabello negro y ojos cafés. Buscado por robo domiciliario. Fianza de 25 mil dólares.Ricky Joe Lowrance, hombre caucásico de 25 años, 5’7 pies de estatura (1.70 metros) y 180 libras de peso. Cabello negro y ojos cafés. Buscado por violencia familiar continua. Fianza de 101 mil dólares.Melanie Marrufo, mujer hispana de 29 años, 5’4 pies de estatura (1.63 metros) y 130 libras de peso. Cabello y ojos cafés. Buscada por violencia familiar continua. No se le ha fijado fianza.Jessica Edwards de 29 años, mujer caucásica de 5’4 pies de estatura (1.63 metros) y 142 libras de peso. Cabello y ojos cafés. Buscada por abandonar o poner en peligro a un niño con la intención de regresarlo. No se le ha fijado fianza.

