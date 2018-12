Houston— Era el hombre que buscaba una “nación más amable y gentil”, y el que invitaba severamente a los estadounidenses a leer sus labios: no aumentaría los impuestos. Fue el líder popular de una poderosa coalición que desalojó a Irak de Kuwait y fue expulsado de la Presidencia después de un solo mandato. De abolengo y gentil, fue elegido en una de las campañas más desagradables de la historia reciente.George Herbert Walker Bush fue muchas cosas, incluido solo el segundo estadounidense en ver a su hijo seguirlo a la oficina más alta de la nación. Pero más que nada, era un creyente en el servicio gubernamental. Pocos hombres o mujeres han servido a los Estados Unidos de América en más capacidades que el hombre conocido como “Poppy”.“No hay mayor honor que servir a hombres y mujeres libres, no más privilegio que trabajar en el Gobierno bajo el Gran Sello de los Estados Unidos y la bandera de Estados Unidos”, dijo a los empleados de mayor jerarquía en 1989, días después de asumir el cargo.Bush, quien falleció el viernes a la edad de 94 años, casi ocho meses después de la muerte de su esposa de 73 años en su casa de Houston, fue congresista, embajador ante las Naciones Unidas y enviado a China, presidente del Comité Nacional Republicano, director del CIA, vicepresidente durante dos mandatos y, finalmente, presidente.Bush será enterrado el jueves en los terrenos de su biblioteca presidencial en la Universidad de Texas A&M en el solar junto a su esposa Barbara, quien murió en abril, y su hija Robin de 3 años, quien murió en 1953. La familia Bush todavía está organizando servicios funerarios.Bush no era un ideólogo: hablaba despectivamente de “lo de la visión” y se burlaba del credo de la oferta política de su futuro jefe, Ronald Reagan, calificándola como “economía vudú”. En general, los historiadores le dan mejores calificaciones por sus logros en política exterior que por su historial doméstico, pero las evaluaciones de su presidencia tienden a ser tibias.“¿Fue George Bush solo un buen hombre con buenas relaciones, que rara vez tuvo que arrebatarle a la vida los honores que con frecuencia le otorgaba?”, se preguntó el periodista Tom Wicker en su biografía de Bush.La respuesta de Wicker: Quizás. Pero dijo que las acciones de Bush en Kuwait “reflejan momentos de valentía y visión dignos de su cargo”.La Guerra del Golfo Pérsico, apodada “Operación Tormenta del Desierto”, fue su mayor marca en la historia. En una entrevista en enero de 2011 para conmemorar el vigésimo aniversario de la guerra, dijo que la misión envió un mensaje de que “Estados Unidos estaba dispuesto a utilizar la fuerza en todo el mundo, incluso en esa parte del mundo donde los países de allí pensaban que nunca intervendríamos…”.“Creo que fue un evento histórico característico”, agregó. “Y creo que siempre lo será”.Después de que Irak invadiera Kuwait en agosto de 1990, Bush rápidamente comenzó a construir una coalición militar internacional que incluía a otros estados árabes. Después de liberar a Kuwait, rechazó las sugerencias de que Estados Unidos llevara la ofensiva a Bagdad, y decidió poner fin a las hostilidades solo 100 horas después del inicio de la ofensiva por tierra.“Ese no era nuestro objetivo”, dijo. “Lo bueno de esto es que hubo una pérdida de vidas humanas mucho menor de lo que se había previsto, y de hecho de lo que podríamos haber temido”.Pero la derrota militar decisiva no condujo a la caída del régimen, como muchos en la administración habían esperado.“Calculé mal”, reconoció Bush. El líder iraquí fue expulsado finalmente en 2003, en la guerra encabezada por el hijo de Bush, a la que siguió una larga y sangrienta insurgencia.

