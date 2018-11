Revelan tiendas principales ofertas de Black Friday

A solo días de las celebraciones del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), las ofertas del Black Friday se han dado a conocer, para beneplácito de los cazadores de ofertas que están listos para estar en persona en las diferentes tiendas departamentales, o mejor aún, explorar el internet donde también los buenos precios abundan.Hubs (centrales) para controlar aparatos electrodomésticos en una casa inteligente, consolas de videojuegos y los televisores de alta definición son los elementos que no faltan en las especiales de los grandes almacenes.Walmart se ha distinguido por sus ofertas en electrodomésticos y consolas de juego, algo que sus competidores buscan equiparar en sus precios, y el 2018 no es la excepción.Por ejemplo, Kohl’s ha ofrecido igualar los precios de sus competidores, así como ofrecer cupones de $15 dólares para atraer a los compradores de temporada.Best Buy por su parte se distingue por sus ofertas en iPhones, teléfonos Galaxy, las consolas de juego PS4 y Xbox One, así como televisiones de alta resolución.El portal de Walmart presenta entre otros productos a la consola 1 TB Microsoft Xbox One S, que incluye el Minecraft Creators por un precio de 199 dólares, es decir, con un ahorro de 100 dólares a su precio de lista habitual, y que incluyen el popular desarrollo que se ha convertido en culto para las nuevas generaciones.La Sony PlayStation 4 (1TB) también es ofrecida a 199 dólares, con el bono adicional del nuevo juego de Spider-Man.La consola PlayStation 4 en oferta cuenta con un terabyte en su procesador, así como con un control inalámbrico DualShock 4.Estas ofertas estarán disponibles a partir del jueves 18 de noviembre, y mientras existan existencia.Por su parte la consola Xbox One X se oferta en 399 dólares, y se anuncia como la que cuenta con mayor capacidad de procesamiento y desempeño en el mercado.Los usuarios pueden disfrutar en esta consola los juegos 4K, e incluso auqellos ofrecidos en la plataforma de los 4K Blu-rays.En cuanto a televisores no hay que perder de vista la Smart Led TV marca Vizio, de 43 pulgadas de pantalla, FHD y 180 p, a un precio irresistible de 218 dólares.Si se busca algo de excelente definición, pero más pequeño, entonces se puede optar los el iPad de Apple con 32 Gb de capacidad que tiene un costo de 309 dólares, pero que se podrá adquirir a 250 dólares con existencias limitadas.Para estar interconectados y poder disfrutar de juegos y series favoritas, los compradores deben de buscar en las tiendas y catálogos en línea las siguientes ofertas.Google Home Hub: 99 dólares, Google Home Mini: 25 dólares, Roku Ultra: $48 dólares, TCL 65 pulgadas 4K Smart Roku TV: $398 (un descuento de 200 dólares).Para aquello con cierto sentido de la nostalgia, nada como tener un Arcade Retro en cuarto de juegos, al poder tener una máquina de Pac-Man o Galaga en 249 dólares.El gigantesco portal de ventas en línea no se ha quedado atrás en su intento de apropiarse de la mayor cantidad de ventas, ya que además de ofrecer atractivas ofertas diarias, en artículos de marca propia como en otras de gran impacto, su política de garantía, envíos gratis y devolución sin muchas complicaciones los pone en la delantera frente a competidores que buscan igualar y mejorar las ofertas.Nadie puede competir con productos propios de Amazon, como los Amazon Echo, audífonos de segunda generación que se pueden encontrar en 69 dólares, es decir 30 dólares menos que su precio habitual en esta temporada.Pero en casos como la tableta Fire 7 Kids, que es ofertada por Amazon en 69.99 dólares, con un ahorro de 30 dólares, la tienda Kohls da el mismo precio, pero con una tarjeta adicional de 15 dólares en la compra.La consola Nintendo Switch, que se ofrece en Amazon en 299.99 dólares, tiene como valor agregado el juego Mario Kart 8 Deluxe.Aquí el comprador tiene la opción de buscar en línea una mejor oferta, como es el caso de GameStop que la ofrece también a 299.99 dólares, pero con una tarjeta adicional de regalo de 50 dólares.

