Temen hispanos a hospitales

Ya sea por cuestiones culturales, su sistema de creencias o la barrera del idioma, los hispanos en El Paso temen acudir a los hospitales y en general a recibir atención médica.“En Estados Unidos, un cuarto de los hispanos no cuenta con un proveedor de salud, según estadísticas del Pew Hispanic”, señaló Nicholas Tejeda, director ejecutivo (CEO) de mercado para los Hospitales Providence en El Paso.“Esto se nota más entre los recién llegados al país: los latinos tienen más probabilidades de no ver al doctor en un año que otros grupos del país”, añadió.Según Tejeda, quien cuenta con una maestría en Administración de Servicios de Salud por la Universidad de Kansas, en el caso particular de El Paso, uno de los problemas que enfrentan tiene que ver con el idioma.“Si bien el 84 por ciento de la población es hispana y buena parte de nuestro personal habla español, es diferente cuando hablamos de los términos médicos en español”, dijo.“Imagínate que llegas al hospital, nervioso, con miedo y no te pueden entender”, señala Tejeda.Agregó que el sistema de creencias de la comunidad latina representa otra barrera con la que se enfrentan cada día.“En Estados Unidos, si un bebé llega con fiebre, no lo vas a cubrir totalmente; en la cultura hispana ocurre lo contrario. Si el bebé con fiebre llega cubierto, le vamos a quitar las cobijas, y si no se lo explicamos a la gente en su idioma se van a preocupar”, dijo.De acuerdo con Tejeda, algunos médicos en EU están muy bien entrenados en lo técnico, pero enfocan su trabajo en encontrar soluciones en la computadora y no toman el tiempo de hablar con los pacientes, establecer un contacto visual.“Si ignoras el sistema de creencias de la gente, no podrás explicarle qué hacer”, dijo.Con cuatro hospitales y más de 50 puntos de acceso en la ciudad, la red de hospitales Providence ofrece desde unidades de urgencias y consultorios hasta la más alta tecnología para corregir obstrucciones de arterias sin cirugías a corazón abierto.“Tenemos servicios únicos, pero queremos que nos conozcan no por los aparatos o la tecnología, sino por proveer una mejor experiencia a los pacientes. Es lo que queremos”, señaló el entrevistado.Insistió en que, al final lo que importa es ofrecer un servicio de calidad y determinar “cómo miramos a los ojos a nuestros pacientes”.Con experiencia en administración de servicios de salud en California y Texas, Tejeda señaló que cada vez viene menos gente de Juárez a nuestros hospitales.“Tenemos que hacer más labor para que los pacientes de México se sientan cómodos de venir aquí, y para que los médicos del Norte de México recomienden a los especialistas que tenemos”, dijo Tejeda.Como parte de la estrategia de hacer sentir bien a los pacientes de El Paso y Ciudad Juárez, la empresa ofrece educación al personal sobre cuestiones culturales específicas de la región, además de contar con servicios de traducción.“Desarrollamos campañas que son dirigidas a esta comunidad en particular en español y que no son meras traducciones de nuestras campañas en inglés, sino que se adaptan a las condiciones locales”, dijo Tejeda.A través de una red de médicos bilingües, ofrecen seminarios y promueven campañas de prevención y concientización sobre enfermedades específicas, como el cáncer de seno durante octubre, entre la comunidad hispana.“Hacemos una estratificación de datos, ya sea de mortalidad o infecciones. La dividimos por categorías –hombre, mujer, hispano, anglo–, para poder determinar los problemas particulares del área”, explicó.“Eso nos permite ofrecer un mejor servicio”, concluyó Tejeda.