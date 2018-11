Con su arte, desborda amor por la frontera

Ni el frío, ni la falta de apoyos fueron impedimento para que la artista juarense Paloma Vianey, egresada de UTEP, diera el jueves las últimas pinceladas al mural “Amor por Juárez”, obra que se ubica en la entrada a los patios fiscales de la Aduana mexicana, en el puente De las Américas, conocido como ‘Libre’.Desde las alturas, en una grúa prestada, la pintora completó un proyecto que sustituyó a la escultura llamada “No More Weapons”, promovida por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, y que causó polémica por ser realizada con la fundición de armas de fuego.“Ya solamente estoy dando los últimos detalles, el mural estará terminado este viernes [hoy], pero hasta el momento no me han dicho si va a haber una inauguración”, dijo Paloma Vianey.El proyecto se realizó con aportaciones del público, y una sobrada entereza ante la adversidad.La obra “Amor por Juárez” mide 8 por 22 metros, y su realización no tuvo el apoyo tácito del Gobierno mexicano, ya que la destacada pintora tuvo la iniciativa personal de aprovechar el espacio que había dejado “No More Weapons”, y que se sitúa precisamente a la entrada a Ciudad Juárez, llegando desde El Paso, Texas.“En realidad nunca quise relacionar mi trabajo con el anterior, pero sé que la gente protestó mucho y que por ello lo quitaron, realmente no lo estoy haciendo en contra de eso o para opacar esa idea”, sostuvo la artista.Paloma Vianey se puso como meta conseguir los permisos de las autoridades correspondientes, y después de meses de trámites dicho permiso le fue otorgado, pero no así apoyos para iniciar la instalación.La egresada de UTEP, y becaria en el Museo de Arte de Nueva York, decidió pedir ayuda de la comunidad en una colecta por medio del sitio gofundme.com, y aunque varias personas donaron pequeñas cantidades de dinero, la meta de recaudar 5 mil dólares se quedó corta al sumar solamente 686 dólares en un período de 4 meses.“Esa es la cantidad de dinero que se requería para preparar la estructura, para comprar implementos de pintura, poder disponer de iluminación y de personas que se hagan cargo de la construcción, porque al final de todo creo que juntos podemos hacer de la frontera un lugar mejor”, afirmó la artista.“Amor por Juárez” surgió en el año 2012 bajo la visión de la artista fronteriza, y en la obra presenta a una niña haciendo burbujas de jabón, y en cuyo interior destacan lugares característicos de la ciudad.“El mensaje de mi mural es rescatar la imagen de la belleza y cultura de Ciudad Juárez, dando un mensaje de paz y de decir no a la violencia”, dijo Paloma Vianey.Y aunque conseguir el espacio de trabajo y los permisos no fueron tareas fáciles, la realización de la obra por fin se culminó, para satisfacción de la artista, con éxito, aunque sin paga y sin apoyos gubernamentales.“Quiero creer que no soy la única que quiere una imagen de cultura y belleza para Ciudad Juárez”, afirmó Paloma Vianey. [email protected]