Advierten sobre estafas a usuarios de servicios públicos

Por segundo año consecutivo, El Paso Electric (EPE), en conjunto con El Paso Water y con Texas Gas Service busca educar a los usuarios en prevención de actividades fraudulentas en una iniciativa de concientización.Desarrollado por Utilities United Against Scams, o UUAS (Servicios Públicos Unidos contra el Fraude), esta campaña de representación y concientización dura una semana y se enfoca en alertar a los paseños sobre las tácticas que los estafadores utilizan para robar su dinero.“Cualquier estafa puede resultar sumamente perjudicial económicamente para nuestros clientes, y hemos visto que cada año las estafas de servicios públicos se vuelven más sofisticadas y frecuentes,” expresó Eddie Gutierrez, vocero de El Paso Electric Company.“Parte de nuestra misión principal de brindar fuentes de energía seguras y confiables incluye empoderar a nuestros clientes con las herramientas necesarias para que puedan identificar y reportar cualquier posible estafa rápidamente”, indicó.Los estafadores típicamente utilizan diferentes métodos de comunicación como llamadas telefónicas, internet, mensajes de texto y conversaciones en persona para intentar engañar a los clientes de estos servicios públicos.Además, usualmente pretenden ser empleados de las compañías de luz, agua o gas natural y amenazan a los clientes con ‘la suspensión de su servicio’ a menos que realicen un pago inmediatamente por medio de una tarjeta prepagada o alguna otra forma de pago que no puede ser rastreada.“Los empleados de El Paso Water siempre portan uniforme y están en vehículos registrados cuando visitan su hogar,” expresó Marcela Navarrete, vicepresidenta de servicios estratégicos, financieros y administrativos de El Paso Water. “Nunca insistiremos en entrar a su casa y nunca pedimos su número de seguro social.”– Nunca comprar una tarjeta prepagada para evitar que su servicio sea suspendido o desconectado. Las compañías de servicios públicos no especifican la forma en la que el cliente debe pagar su recibo y ofrecen varias diferentes opciones con respecto a las formas de pago.– Si alguien amenaza con suspender o desconectar su servicio de inmediato, o si el cliente sospecha que alguien intenta estafarlo, debe colgar el teléfono, borrar el correo electrónico, o cerrar la puerta, y llamar al Departamento del Servicio al Cliente de su compañía de servicios públicos al número que aparece en su recibo mensual o al sitio web de la compañía, y no al número de teléfono que le haya proporcionado el estafador, para preguntar sobre su cuenta.– Si el cliente llegara a sentir que él o ella corre peligro físicamente, debe llamar al 911.– Amenazas de suspender el servicio: Los estafadores informan de manera agresiva a los clientes que su recibo del servicio público ya venció y que será suspendido o desconectado a menos que se realice un pago – normalmente en una hora o menos.– Solicitud de un pago inmediato: Los estafadores indican a los clientes que deben comprar una tarjeta prepagada – que comúnmente se encuentran en tiendas – y que después vuelvan a llamar supuestamente para realizar un pago a su compañía del servicio público.– Solicitud del número de la tarjeta prepagada: Cuando el cliente devuelve la llamada, la persona al otro extremo de la línea pide el número de la tarjeta, lo cual le da acceso inmediato al estafador a los fondos, y el dinero del cliente desaparece. (Sabrina Zuniga)

