Por caravana, advierten de esperas más largas en puentes

Ante la eventual llegada de la caravana de migrantes a la frontera de EU, a partir de este miércoles los usuarios de los puentes internacionales verán un incremento en las líneas de espera para cruzar a El Paso, indicó el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).La dependencia aconseja a los viajeros para que hagan planes para esperar tiempos mayores a lo normal en los puertos de entrada a partir del miércoles 14 de noviembre.Un gran número de oficiales especialmente entrenados del CBP, asignados a los puertos de entrada de El Paso, Santa Teresa y Tornillo, serán reasignados a los puertos de entrada de Arizona y California para apoyar la respuesta del CBP ante la caravana (de migrantes) que se aproxima, y que al parecer se dirigen en dicha dirección.Reportes periodísticos señalan que gran parte del contingente de migrantes se encontraba el martes en Guadalajara y se dirigía hacia el Noroeste de México, a la frontera de Baja California.“El despliegue de nuestros oficiales para apoyar el procesamiento de migrantes y los esfuerzos de seguridad fronteriza en Arizona y California, tendrá un impacto en Aduanas y Protección Fronteriza a nivel local, en la facilitación del comercio y viajes”, dijo Héctor Mancha, director de Operaciones de Campo del CBP en El Paso.“Los viajeros transfronterizos deben de esperar que los carriles estarán cerrados y anticipar que los tiempos de procesamiento aumentarán. Le sugerimos que reduzcan o consoliden sus viajes transfronterizos y, si tiene que cruzar la frontera, que formulen tiempo adicional en su agenda para adaptarse a estos retrasos esperados”, agregó el funcionario.La movilización de recursos impactará todos los turnos, y reducirá la capacidad del CBP para mantener la iniciativa “Todas Las Líneas Abiertas”, que se lleva a cabo de las 6 a las 10 de la mañana. Es por ello muy probable que las los tiempos de cruce se incrementarán.EL público viajero pueden monitorear los tiempos de espera en la página bwt.cbp.gov/index.html , e incluso la aplicación descargable CBP BWT, disponible en la App Store de Apple o en Google Play, dicha aplicación permite a los usuarios conocer los tiempos de espera, y ayudarles a tomar decisiones para cruzar a los Estados Unidos.Los tiempos de espera son actualizados cada hora en dichas plataformas, aunque los usuarios pueden ver las cámaras en vivo en los puentes Paso del Norte, Stanton e Ysleta, que proporciona la Ciudad de El Paso en el sitio web www.elpasotexas.gov/international-bridges La noticia no fue bien recibida por usuarios de los puentes internacionales, específicamente ciudadanos estadunidenses que viven en Ciudad Juárez y laboran en El Paso, y que deben de ajustar su rutina de viaje y de vida.“Vivo a 5 minutos del puente del centro, pero si de por si las filas eran largas y yo tenía que salir al menos una hora antes de lo que hacía antes, ahora me voy a forzar a quedarme en El Paso y ver a mi familia los fines de semana”, dijo Maricela García, cuyo esposo no cuenta con visa para cruzar a los Estados Unidos.“Va a ser una situación difícil, sobre todo para quienes tenemos a nuestra familia e intereses en Ciudad Juárez, creo que una solución va a ser dejar un carro estacionado en El Paso y cruzar caminando, o simplemente no pasar”, afirmó por su parte Ricardo Mendoza, viajero transfronterizo.“En mi caso simplemente debo de ver hacia otro lado al momento de comprar cosas que yo adquiría en Ciudad Juárez, ahora debo de buscar proveedores en El Paso, y con ello el precio de mis servicios tendrá que aumentar”, dijo Juan Carlos Ortega, comerciante paseño.En cuanto a la aproximación de la caravana de migrantes, el CBP sostuvo que “se mantiene evaluando continuamente las capacidades de sus instalaciones a lo largo de la frontera suroeste y ha estado realizando, y seguirá realizando, los preparativos necesarios”Esto incluye la participación de su personal “en ejercicios de preparación operacional y la movilización de recursos según sea necesario para garantizar la facilitación del comercio y los viajes legales a través de los puertos de entrada”.“El CBP está firmemente comprometido con nuestra misión general de seguridad nacional, que incluye garantizar la seguridad y protección del público que viaja, tanto documentado como no documentado, así como de nuestros agentes de la ley y las comunidades fronterizas”, informó la dependencia.

