Activan refugios para homeless

Las bajas temperaturas han obligado a la comunidad indigente a buscar refugio.Según la Coalición de Indigentes de El Paso, en la ciudad existen alrededor de 1 mil 394 personas que viven en las calles; 343 son niños.La noche del lunes, en la primera helada de la temporada, se registró un total de 170 personas en los dos centros de refugio para hombres y mujeres sin hogar, de acuerdo con Aracely Lazcano, del Centro de Oportunidad para Indigentes.“Esta cifra representa un incremento de hasta un 15 por ciento de personas que solicitaron servicio de alojamiento en nuestros albergues”, expresó.El total representa a 116 hombres y 54 mujeres en ambos centros para adultos solteros.Cada noche, en los diez albergues al servicio de la comunidad sin hogar de El Paso, pernoctan unas 350 personas, incluyendo niños y ancianos, muchos en situaciones deplorables de salud, dijo Lazcano.“Siempre que se registra una baja en las temperaturas el refugio activa ‘estaciones de calor’, en donde se invita a las personas que no tienen dónde protegerse del frío a que permanezcan en nuestras instalaciones. Café y agua son servidos, al igual que tres comidas calientes por día”, detalló.Se espera que durante los siguientes días el porcentaje de individuos que busquen refugio en los albergues suba en un 30 por ciento.Esto se debe a que las personas indigentes, después de aventurarse a pasar una noche a la intemperie con temperaturas gélidas, deciden no volver a pasar la misma situación.Lazcano declaró que es típico que un indigente que está acostumbrado a estar a la intemperie se enfrente a las bajas temperaturas la primera noche, pero no una segunda, puesto que hacerlo puede tener consecuencias fatales.“Le pedimos a la comunidad que nos apoye con donativos financieros, puesto que estamos enfrentando una situación de emergencia y necesitamos fondos para comprar más comida, pagar servicios, debido a un número adicional de personas en nuestros albergues”, expresó Lazcano.Una donación de 20 dólares paga la comida de 13 personas en cada uno de los centros de refugio locales, según informó.También son necesarios donativos en especie como café, azúcar, crema, arroz, frijoles, y artículos no perecederos.Todos los alimentos que son donados son utilizados en las diversas cocinas de la decena de albergues.El Centro de Oportunidad para Indigentes pide a la comunidad que se comunique al número de no emergencias de la Policía de El Paso, al (915)832-4400 para reportar a una persona indigente durmiendo en las calles.“Esa llamada puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de esa persona”, comentó la vocera.Es muy importante que la gente sepa y esté consciente de que hay mucha necesidad en esta comunidad, nuestros albergues están llenos y es importante que nos apoyen con sus donaciones, manifestó Lazcano.Se espera que se incremente el número de personas en busca de refugio durante los siguientes días, incluso que se duplique.Las donaciones pueden realizarse en la página de Internet www.homelessopportunitycenter.org de forma segura.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.