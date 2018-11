Despliegan poder contra caravana

Con el objetivo de medir tiempos de respuesta, oficiales de equipos tácticos de la Patrulla Fronteriza (BP) realizaron un simulacro de contención en esta frontera, para impedir el paso a inmigrantes en masa que busquen internarse ilegalmente a Estados Unidos.Camiones blindados, vehículos todoterreno y hasta un helicóptero fueron utilizados durante el simulacro a orillas del Río Bravo provocando una intensa movilización de oficiales federales.Durante el operativo, que duró aproximadamente 30 minutos, se observó a integrantes del Escuadrón Táctico de la Patrulla Fronteriza descender a rapel desde el helicóptero para luego hacer distintas formaciones defensivas que se implementarían para frenar el paso de la caravana migrante en caso de que llegue a la línea divisoria.Ante el fuerte despliegue de uniformados a un costado del llamado “Puente Negro”, algunos juarenses se acercaban a la orilla del río ya que no daban crédito a lo que estaban viendo.Como parte del simulacro, también se observaron dos camiones blindados desde donde agentes de la Unidad Táctica, quienes vestían uniformes parecidos a los que utiliza el Ejército, lanzaban granadas de humo y hacían disparos con balas de pintura.Ramiro Cordero, vocero de la Patrulla Fronteriza en esta ciudad, comentó que este tipo de ejercicios se realizan porque los agentes necesitan estar preparados para cualquier emergencia.“No son formaciones nuevas, son cosas que se practican siempre porque tenemos que estar preparados para cualquier cosa y en esta ocasión realizamos el ejercicio en el río”, explicó.Kevin McAleean, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), señaló que el Gobierno de Estados Unidos está siguiendo de cerca el paso de la caravana migrante.Por ello, el Gobierno se sigue preparando con el despliegue de agentes de CBP, BP y del Ejército para contener a los migrantes que pretendan entrar de forma violenta al país.“Nuestro mensaje para los que participan en esta caravana es claro y simple: no permitiremos que ese gran grupo entre a los Estados Unidos de una manera ilegal e insegura”, enfatizó.Mientras BP realizaba su operativo en el río, oficiales de CBP bloquearon el puente Paso del Norte e impidieron la circulación de peatones y automovilistas para realizar un ejercicio de contención similar.En el puente se podía ver a oficiales portando armas largas, así como también a integrantes del equipo antimotines de dicha agencia, quienes armados con cascos, escudos y chalecos arribaron al puente para realizar formaciones tácticas.Esta no es la primera vez que CBP realiza un simulacro así, ya que la semana pasada se realizó ese mismo operativo en el cruce internacional Paso del Norte, también conocido como puente Santa Fe, y que duró alrededor de 45 minutos.Por último, CBP indicó que harán todo lo que sea necesario para proteger la frontera y agregaron que se repatriará de manera inmediata a todos aquellos que se considere no necesitan asilo político por parte de Estados Unidos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.