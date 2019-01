Outsourcing incumple reglas

Ciudad de México– A pesar de que en la Ley Federal del Trabajo existen disposiciones para regular la subcontratación, en la práctica no se cumplen de manera adecuada y con ello se propicia la informalidad, señaló Gabriel Aparicio, nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech).“Creo que sí existe el correcto marco regulatorio, en la reforma a la Ley (Federal del Trabajo) del 2012 la figura de la subcontratación se definió y tiene claro las responsabilidades y obligaciones de una empresa que ejecuta este tipo de servicio o que utiliza este tipo de servicio. Pero lo importante es que puede existir espacio a que los manejos no sean los correctos. Está bien definido (el marco regulatorio) pero lo importante es que todos cumplamos”, subrayó.Afirmó que en el país existen 900 empresas que se dedican a la subcontratación.De éstas sólo 100 están en la formalidad y de este grupo sólo 40 cumplen a cabalidad con el marco regulatorio. Es decir, pagan cuotas al Seguro Social, al Infonavit y están al corriente con el SAT.“En México 6 de cada 10 empleos son informales. Hay mucha área de oportunidad, espacio para mejorar. La formalidad le va a ayudar ayudar al país porque es un elemento clave para elevar la competitividad. Y por supuesto tener flexibilidad en el trabajo”, consideró.Según la Amech, el valor del mercado de subcontratación en México es de mil 457 millones de dólares.Advirtió que el crecimiento del sector trajo consigo que empresas de tercerización ofrecieran el servicio a través de esquemas evasores y con malas prácticas.Entre ellas se pueden mencionar el uso de sociedades cooperativas; la creación de sociedades civiles; afiliación al Seguro Social con salario mínimo y pagos por “fuera” que no integran al salario.Pago de sueldos y salarios a través de diferentes empresas; pago combinado de honorarios y sueldos y pago por honorarios.“El pago de la carga impositiva relacionada con el IMSS y el pago correcto de las cuotas obrero-patronales es en pro de la seguridad de los empleados, porque con seguridad social le va a ayudar el tema de afores”, señaló Aparicio.En otro tema, advirtió que las empresas asociadas a la Amech están abiertas para reclutar al talento que salga de las dependencias públicas con motivo del cambio de gobierno.“Los asociados están abiertos a recibir cualquier tipo de perfil, no importa experiencia laboral que se tenga, ya sea en la iniciativa privada o a nivel de servidor público, mientras se tenga la demanda de talento”, externó. (Verónica Gascón / Agencia Reforma)

