Prevén freno automotriz en 2019

Toluca- Luego de una baja consecutiva en ventas de 19 meses, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles en el Estado de México no estima crecimiento alguno para el sector durante este 2019.María de los Ángeles Arriaga, presidenta de la Asociación, explicó que durante el 2018 el sector tuvo una baja en la venta de automóviles nuevos de 6.7 por ciento, pero ya se veían bajas desde junio del 2017."En general todos en el sector estamos seguros de que no va a haber un crecimiento y de que, por el contrario, nos vamos a quedar igual, sin embargo, tenemos tres proyecciones: la realista, en la que nos quedamos como estamos; la optimista y la fatalista", dijo."En la proyección optimista esperamos un crecimiento de 2 por ciento, mientras que en la fatalista esperamos un decremento de 2 por ciento, lo que sí nos traería ciertas complicaciones económicas en el sector; sin embargo, estamos seguros de que nos vamos a quedar estáticos".Aseguró que los cambios en la política nacional e internacional, así como el endeudamiento de las familias mexiquenses ha generado la baja en la compra de vehículos."Desde que se anunciaron los cambios políticos con Donald Trump y las expectativas del nuevo Gobierno federal de México hay mucha expectativa en el País, entonces la compra de un auto es algo muy importante, es una compra patrimonial, por lo que la gente es muy precavida", explicó la presidenta de la Asociación."Nosotros vendemos 70 por ciento de nuestros autos a crédito, por lo que la gente se compromete a pagar de 18 a 36 meses en promedio, es mucho tiempo, por eso las personas son cautelosas y se detienen al comprar, también ha habido muchos créditos de bancos que se han otorgado y la capacidad de pago de los clientes está topada, y eso nos ha afectado".Detalló que hasta ahora la asociación no tiene registro de cierres de agencias en la entidad, pero sí de una disminución de 10 por ciento de vendedores de automóviles y de una baja en sus salarios, pues están sujetos a comisión.Pese a que aseguró que las armadoras y el sector de venta ya están trabajando en conjunto para convencer a posibles clientes a través de innovaciones tecnológicas en los vehículos y planes atractivos de financiamiento, no se espera un incremento de inversión para el sector automotriz en el Estado de México.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.