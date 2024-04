Campaña contra pensiones ha sido durísima: Segob

Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró este viernes que la campaña en contra de la reforma al sistema de pensiones ha sido durísima y ha estado motivada por el proceso electoral en curso.

Al participar en la 129 Asamblea General del Infonavit, la funcionaria federal reconoció que ha faltado información para dejar en claro que el Gobierno "no robará" el dinero de las cuentas inactivas de las Afores, que no han sido reclamadas, sino que serán invertidas para compensar a los afectados por las reformas de 1997 y 2007.

"Yo no culpo aquí que haya todavía falta de información, porque la campaña ha estado durísima", expresó.

"No culpo que aquí se exponga que se está robando, no se dijo robando, pero que se está atentando contra la propiedad de los trabajadores. No es culpa de lo que aquí se expone, es culpa de la falta de información con una campaña, porque estamos en proceso electoral y eso también vale la pena que lo tengamos claro".

Alcalde sostuvo que, con la aprobación de la reforma, el Gobierno federal se queda con "la conciencia tranquila", ya que el nuevo instrumento permitirá compensar las pensiones de trabajadores, públicos y privados, afectados por el sistema anterior.

"Tener la tranquilidad, la conciencia tranquila de que hicimos algo para revertir los nefastos efectos que tuvieron las reformas del 97 y 2007, que condenaron a una generación a vivir en la miseria", señaló.

La encargada de la política interna consideró que, difícilmente, cualquier representante obrero o empresarial podría estar de acuerdo con que esos recursos, no reclamados, permanezcan bajo el control de las Afores y disminuidos por el cobro de comisiones, en lugar de servir como un fondo solidario, que permita generar rendimientos para los trabajadores.

"Lo que estamos ahora planteando es que se vayan al Fondo de Pensiones para el Bienestar porque esos rendimientos se pueden utilizar para complementar las pensiones y que se garantice que los trabajadores tengan un retiro más digno. Ese es el planteamiento, no otro", afirmó.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la reforma será promulgada el próximo primero de mayo, en el marco del Día del Trabajo.

Explicó que, durante dos meses, se trabajará en su reglamentación y reglas de operación, con la finalidad de que el primer trabajador jubilado en el nuevo esquema esté en condiciones de cobrar su pensión, ya compensada, el primero de julio, día en el que celebrará el sexto aniversario de su triunfo en las urnas.