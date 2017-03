La crisis de los acuíferos de Chihuahua

En el estado de Chihuahua está surgiendo una crisis de escasez agua, que podría predecir lo que sucedería no solamente en el resto de México sino en otros países, incluyendo los Estados Unidos. La portada de El Diario de Chihuahua del lunes 13 de febrero reportaba, con grandes letras: “Queda agua sólo para 10 años más: JMAS”. Y continuaba “la sobreexplotación de los mantos acuíferos, de los cuales es abastecida la ciudad, se agrava cada vez más, por lo que las reservas tienen un mayor desgaste, situación que ha provocado que las perforaciones tengan que ser de entre tres y cinco metros más profundas cada año. A este ritmo, en cuestión de una década se agotarán, y la ciudad se quedará sin agua suficiente para sus habitantes, según las proyecciones de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua”.El presidente de la JMAS, Mario Mata, explica que es urgente tomar medidas para garantizar el agua para la ciudad, ya que no se podrá mantener el ritmo de la perforación de pozos que surten a la ciudad, porque el líquido extraído se encuentra cada vez más profundo, y llegará el momento en que el agua contenga sedimentos que harán que ésta ya no sea apta para consumo humano. Añadió que cada año se tienen que perforar tres o cinco metros más profundos, porque no existe una adecuada recarga de los mantos –debido especialmente a la sobreexplotación.Agregó que otras ciudades utilizan el agua superficial, la cual resulta más fácil de usar, pero con el problema de que hay que traerla de puntos distintos. Para la ciudad de Chihuahua, el punto más factible es la presa de El Granero, que es utilizada como presa de control, de la cual se paga deuda de agua con los Estados Unidos. Sin embargo, ante tal situación se tendría que renegociar el Tratado de Agua que se tiene con los Estados Unidos, que trata de garantizar el suministro de agua para los habitantes.Kamel Athié, delegado de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) en Chihuahua, indica que, de acuerdo con la información de la Conagua, existen en el estado 61 acuíferos, y todos están sobreexplotados. En 41 de ellos ya no hay disponibilidad de agua, y 19 pozos más están en veda. Según Athié “la situación es preocupante porque si bien Chihuahua ocupa los primeros lugares en producción de nuez, manzana, chile y cebolla, si no se cuidan los acuíferos subterráneos, es muy probable que esas zonas tiendan a colapsarse”.Los problemas en Chihuahua son una manifestación de lo que podría suceder, no solamente con los otros acuíferos de México, sino con los de Estados Unidos y otros países. Según Foro Ambiental (foroambiental.com.mx), en México existen 653 acuíferos clasificados por la Conagua, de los cuales el 20 por ciento ya están agotados y otro 20 por ciento están próximos a agotarse, ya que de ellos se ha extraído y/o se extrae un volumen de agua mucho mayor al de su recarga. El reporte de Foro Ambiental añade que además, “cientos de los acuíferos están contaminados, lo que ofrece un programa desolador, que puede derivar en una gigantesca escasez del vital líquido en muchas regiones de la República Mexicana”.El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) indica que el problema de la recuperación del agua extraída de los acuíferos se agrava aún más por los efectos del Cambio Climático en la variabilidad e intensidad de las precipitaciones, que pueden inducir cambios significativos en la disponibilidad del agua subterránea. “Estos factores provocan una merma considerable en los volúmenes sustentables y un abatimiento de los niveles estáticos de los acuíferos, así como un aumento en los costos de extracción y, en muchos casos, el abandono de los mismos” (foroambiental.com.mx). El reporte de Foro Ambiental se resume aseverando “cientos de mantos acuíferos de México están agotados, sobreexplotados o contaminados, lo que puede derivar en una crisis alarmante”.Con respecto a los acuíferos de Estados Unidos, el periódico “El Universal” del 12 de diciembre de 2016 indica que en ese país los acuíferos del Valle Central de California, la Cuenca de Tulare (“Tulare Basin” en inglés) y el sur del Valle de San Joaquín podrían agotarse en la década de los 2030.En resumen, queda claro que en casi todo el mundo –si no es que en todo el mundo– se ha abusado de la extracción de agua de los acuíferos; es decir, se ha extraído más agua de la que la que se ha repuesto. Aparentemente son dos las razones para la sobre extracción: 1) ganar dinero, que ha movido a la perforación de muchos pozos sin autorización; y 2) la indiferencia, la ignorancia o los sobornos pagados a los gobiernos para no controlar la perforación de pozos. Por otro lado, la reposición de agua a los acuíferos depende fundamentalmente de las lluvias, que como consecuencia del cambio climático se han escaseado en muchas partes del mundo. Y lo que es peor, la escasez de lluvias y las sequías correspondientes han agudizado la escasez de agua –tanto potable como para irrigación– lo que ha incrementado aún más la extracción de agua de los acuíferos.Así, está claro que llegará un punto en que el agua será mucho más importante, y tendrá mucho mayor valor que el petróleo. Y no falta mucho tiempo para que esto suceda…