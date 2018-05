Maestra de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) campus Nuevo Casas Grandes, dio un mensaje de agradecimiento durante el homenaje a maestros de la región por sus 30 años de servicio, en el cual describió el cambio de la imagen del maestro, así como la opresión que ha padecido el docente por parte del Gobierno.En días pasados se dieron cita autoridades educativas de nivel estatal y regional, con el fin de hacer entrega de reconocimientos a maestros que cumplieron 30 años de servicio, en donde la maestra Sandra Salcido Gámez, fue la elegida para compartir un pequeño discurso al finalizar las entregas.En su mensaje, describió la imagen del docente unos años atrás, el trato que recibía de la población, y también la imagen que representa en la actualidad, los cambios y ataques que ha sufrido el gremio magisterial, además entre sus palabras citó varias frases reflexivas sobre el maestro y la educación.En la primera parte de su mensaje dijo lo siguiente:“En esta ocasión me veo obligada a hacer un reencuentro a cerca de mi imagen, que varios docentes me acompañaran desde tiempos inmemorables, hace 30 años o más, en mi caso 32, que egresamos de una escuela normal, o de otra formadora de docentes, algunos nos asignaron un lugar en la sierra, llano, desierto, o de algún lugar dentro o fuera del estado de chihuahua, nos fuimos a trabajar con una ilusión de llevar la antorcha del saber, a todos aquellos niños que lo necesitaban en ese momento. Teníamos un espíritu de servicio, y el compromiso de no claudicar, queríamos instruir, compartir nuestros conocimientos, y ayudar”, señaló Salcido Gámez.Así mismo hizo énfasis en que antes los maestros eran bien vistos en la comunidad, que veían con agrado como los recibían las comunidades, los describió como personas importantes, confiables y serviciales en los lugares donde les tocaba trabajar.“En muchas ocasiones fuimos unos mil usos: consejeros matrimoniales, psicólogos, médicos parteros, guías de adolescentes, organizador de bodas, quinceañeras, funerales, padrinos de todo tipo, abogados y muchas veces hasta de cupido le hicimos.En verdad una figura importante, digna de confianza de la comunidad entera, esta como también el resto del país, veía al maestro como un apóstol de la educación, con ese sentimiento comprometido con su labor y empático con su sentir del otro”, agregó.Luego mencionó que con el tiempo, la población se vino despegando de esos sentimientos, y que en muchos docentes esa actitud de servicio y empatía, habían venido cambiando, “ustedes juzguen si es en poca o gran medida”, les expresó a los docentes presentes.“Todo eso a causa del paradigma neoliberal del gobierno, atacando de muchas maneras al docente, lo cual lo ha hecho replegarse y estar en una lógica de sálvese quien pueda, y en muchos ha llegado el egoísmo, la vanidad y el individualismo, conceptos que eran ajenos al docente humano y servicial, que venía siendo.Las reformas educativas, han venido a traer muchas cargas al maestro, y la sociedad en mucha parte culpa al maestro de los resultados de estas reformas, carente de consulta”, enfatizó en su mensaje la maestra Salcido.Cabe mencionar que el gremio magisterial se ha visto envuelto en una serie de problemáticas, como es el caso de la falta de pago de sus salarios a los maestros de la Sección 42, o las reformas y acciones del gobierno que han perjudicado al maestro, también se han presentado otros conflictos en el Estado, como es el caso de las universidades pedagógicas, donde hasta algunos maestros hicieron huelga de hambre para ser escuchados, y sin embargo el gobierno se mostró apático ante dichas situaciones, dando con ello un giro a la imagen que representa el docente en la sociedad.Salcido Gámez, continuó con su mensaje, que presentó en representación de todos sus compañeros docentes, en este evento donde se homenajeo el 30 aniversario como maestros de muchos de ellos, en su caso la maestra Sandra Salcido, cumplió 32 años de servir a la educación.“Pero en este momento puedo decir, que si estamos aquí es porque realmente nos gusta nuestra profesión, amamos lo que hacemos, y no importa que suceda, estamos para atender a nuestros niños, jóvenes o adultos que tiene la esperanza en nuestra guía y en nuestra compañía”, expresó.Dentro de sus palabras citó a Andy Rooney, con la siguiente frase; “La mayoría de nosotros no tenemos 5 o 6 personas que nos recuerden, los maestros tienen miles de personas que les recuerdan el resto de sus vidas”, y ella dijo; “yo agregaría que de nosotros depende que ese recuerdo sea positivo, y que la huella que dejemos sea agradable y no sea una horrible cicatriz, deseo que nuestra labor diaria sirva de inspiración para propios y extraños”.“Hemos recorrido un hermoso camino en nuestra profesión, sin duda tenemos muchas historias de vida que contar, tristes y hermosas experiencias.Nuestro trabajo es el único donde siempre aportamos más de nuestro sueldo, sin esperar que alguien más lo proporcione, nos llevamos mucho material de casa al trabajo, compartimos nuestro lonche con algún alumno o le compramos algo en la tiendita de la escuela, organizamos a padres, maestros y alumnos para comprar el uniforme escolar o los materiales a un niño más vulnerable”, detalló dentro de su mensaje la maestra Sandra Salcido.De igual manera describió como algunos maestros han hasta becado a alguien para ayudarle en la continuidad de sus estudios, y señaló que algunos de ellos creen en el proverbio chino que dice; “si estas planeando para un año, planta arroz, si estas planeando para una década, planta árboles, si estas planeando para una vida, planta educación”.“Muchos de nosotros lo hacemos con mucho amor por el otro, hemos recibido la mejor paga que cualquier profesionista pudiera desear, el solo ver la mirada de regocijo y de descubrimiento mezclada con asombro cuando un alumno ha descubierto que ha aprendido algo nuevo, cuando en su mirada puedes leer, gracias maestra o maestro, cuando con el paso del tiempo te siguen recordando con cariño, y te lo hacen saber, cuando te dicen que fuiste su mejor maestro. Todo esto definitivamente, no lo pagaría todo el oro del mundo”, dijo.Para finalizar su discurso, citó a Martin Luther King, Junior con su frase; “La función de la educación es enseñar intensa y críticamente, formar inteligencia y carácter”.Salcido Gámez agregó que esta es la meta de la verdadera educación, y exhortó a sus compañeros a hacer un compromiso fuerte, firme y real en la labor diaria que realizan.

