Demandan a Greyhound porque agentes fronterizos marcan sin orden judicial el alto a autobuses

Este jueves los abogados de una mujer californiana pidieron a un juez estatal ordenar a la línea de transporte foráneo Greyhound dejar de permitir que agentes inmigratorios federales aborden sus autobuses y pidan identificación y prueba de ciudadanía a los pasajeros.La querella, en la cual se solicita considerar a todos los habitantes de California como demandantes colectivos, fue interpuesta en el condado Alameda por la ciudadana estadounidense Rocío Córdova, quien dijo que en noviembre del 2017 se hallaba viajando en Grayhound de San Diego a Phoenix cuando el autobús donde iba se orilló en la carretera a fin de que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza subieran para interrogar a los pasajeros.Córdova acusó a la mayor línea de transporte foráneo de pasajeros en Estados Unidos de violar las leyes estatales de protección al consumidor que prohíben las prácticas comerciales injustas e ilícitas al acceder a las revisiones en base a apariencia racial que los agentes realizan a pesar de las promesas de no discriminar con motivos de raza, color de piel, país de origen o idioma. Córdova señaló haber sufrido asimismo daños económicos debido a las demoras, solicitándose en la demanda una orden judicial que prohíba la presunta práctica.La demanda se da en un momento cuando grupos defensores de los derechos civiles, sindicatos de trabajadores y legisladores demócratas han participado el presente año en una campaña contra empresas estadounidenses de turismo y transporte, exhortándolas a poner fin a tácticas que las compañías dicen no son nuevas pero que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza señalan durante la administración Trump se han intensificado.Además de poner la mira en Greyhound, cuyos mil 600 autobuses transportan cada año a 17 millones de pasajeros en Estados Unidos, Canadá y México, los críticos de dichas tácticas han hecho llegar sus objeciones a la cadena ferroviaria Amtrak y otras empresas de autobuses.Al preguntársele sobre los alegatos de la nueva demanda, un vocero de Greyhound hizo referencia al comunicado que la compañía emitió en octubre diciendo comprender las inquietudes de sus clientes, haciendo un llamado para que el Congreso modifique las leyes y manifestando que “respaldará los esfuerzos positivos destinados a hacerlo”.En el comunicado, Greyhound señaló que ni coordina ni apoya los actos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), añadiendo, “los agentes de CBP no piden permiso para abordar los autobuses. Nosotros no queremos poner en peligro la seguridad de nuestros choferes ni la seguridad de nuestros pasajeros intentando impedir que un agente federal efectúe revisiones”.En la demanda de Córdova se sostiene que los agentes inmigratorios marcan el alto a los camiones de Greyhound debido a que, en forma desproporcionada, sus pasajeros son de razas distintas a la blanca, sobre todo hispanos, y de bajos ingresos.

