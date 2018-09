Obama se une a la batalla de las elecciones de medio término y empieza en California y Ohio.Washington— El expresidente Barack Obama está decidido a sumergirse en la tensa campaña de medio término, regresando a la política electoral con un ataque frontal contra el poderío republicano en dos Estados que son el principal objetivo de los demócratas en este otoño: California y Ohio.Habiendo evitado mayormente las actividades relacionadas con las campañas desde que concluyó su mandato, el primer evento público de Obama en la elección de medio término se llevará a cabo en el Condado Orange, que es una parte de California que tradicionalmente ha sido conservadora y en donde los republicanos están en riesgo de perder varios escaños en la Cámara.Se espera que Obama se una a los candidatos demócratas de los siete distritos republicanos de California que Hillary Clinton logró penetrar en el 2016.Obama pretende hacer campaña el próximo jueves en Cleveland a favor de Richard Cordray, un ex regulador bancario de su administración quien es el nominado demócrata para gobernador de Ohio.El regreso del ex presidente a la arena pública de la política llega en un momento importante en la temporada electoral del 2018, aportándole nuevamente a los demócratas uno de los más importantes y formidables abanderados en los últimos meses de la campaña.Katie Hill, portavoz de Obama, dijo que hará campaña agresivamente para lograr que los electores acudan a las urnas en las elecciones de la Cámara y el Senado, para “lograr una bancada del Partido Demócrata”.Hill agregó que Obama les dirá a los electores que “en este momento que vive nuestro país es muy peligroso que los votantes demócratas no participen”.La próxima intervención de Obama en la campaña ocurrirá días después de que su oración por John McCain, el republicano de Arizona cuyo funeral se llevó a cabo el pasado fin de semana, se convirtiera en una ocasión para realizar una crítica velada al presidente Trump de parte de los estadistas más veteranos de ambos partidos.Este viernes, Obama también va a pronunciar un discurso en Illinois, en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaing, que se espera incluirá un mensaje mordaz acerca de la política doméstica.Al ocupar un papel explícitamente partidista, Obama podría desatar una volcánica reacción de Trump, quien es intensamente sensible a la crítica y ha convertido la desmantelación del legado de Obama en un objetivo de su administración.Aunque la iracunda reacción de Trump no es probable que afecte a los votantes de California, en donde el presidente es profundamente impopular, ni en varios de los Estados en donde Obama pretende hacer campaña en las próximas semanas.Se dice que Obama está decidido de manera especial a luchar contra las políticas económicas republicanas y para dar poderosos mensajes sobre la atención médica, de acuerdo a las personas que están enteradas de sus planes.El representante Ben Ray Luján de Nuevo México, presidente del Comité de Campaña Congresista Demócrata, comentó que Obama le aportará “una voz inspiradora y un mensaje unificador a la campaña”, empezando en California.

