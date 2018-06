Exoficial de la CIA, culpable de espiar para China

Este viernes, un jurado de Virginia encontró culpable al ex agente de la CIA, Kevin Mallory, de enviarles documentos secretos y ultra secretos a espías chinos, de acuerdo a un portavoz del procurador del Distrito Este de Virginia, publicó CNN.Mallory también fue acusado de mentirles a los investigadores. Enfrenta prisión de por vida.John Demers, asistente del procurador general de seguridad nacional, reaccionó ante el veredicto al decir: “Es un día triste cuando un ciudadano estadounidense es acusado de espiar para un gobierno extranjero”.Agregó: “este acto de espionaje no es un incidente aislado. La República China Popular ha hecho un esfuerzo sofisticado y concertado para robar los secretos de nuestro país”.Mallory, un hombre de 61 años y originario de Virginia, fue arrestado el año pasado y acusado de entregar información relacionada con la defensa para ayudar a un gobierno extranjero y de realizar declaraciones falsas. Se declaró no culpable.Durante el juicio que empezó a finales de mayo, un jurado escuchó a la fiscalía y a los abogados de la defensa de Mallory ofrecer explicaciones divergentes a un hecho que Mallory admitió: envió cuatro páginas de documentos a unos chinos y recibió de ellos miles de dólares que no declaró adecuadamente en una papelería de aduanas.La fiscalía alegó que Mallory traicionó a Estados Unidos al venderles a los chinos información clasificada, mientras que los abogados de Mallory dijeron que se encontraba “en un momento difícil”, pero que seguía siendo un “estadounidense leal y patriota que ha servido a su país con distinción durante toda su vida”.Abogados del acusado dijeron que se hizo sospechoso al llevar a cabo operativos de inteligencia y “tratar de inmiscuir a agentes chinos” y a la vez, advertirle a la CIA.Mallory enfrentará la fase de sentencia en el mes de septiembre.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.