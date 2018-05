El Día de la Madre es un gran negocio para las tiendas. Esta año no es distinto, pues los compradores en Estados Unidos gastarán un promedio de 180 dólares por mamá, reportó CNN.Si eres de los que odia la comercialización detrás del día en el que se celebra a las mamás, imagina cómo se sentiría Anna Jarvis, quien es reconocida como la fundadora de esta festividad.Jarvis trabajó arduamente para que el mundo celebrara a las mamás en todos lados. Pero antes de su muerte, incluso ella debió admitir que tenía remordimientos por iniciar la celebración del Día de la Madre.Si hoy estuviera viva, probablemente sería su peor pesadilla.Mucho antes de su muerte, la mamá de Jarvis, Ann Reeves Jarvis, deseaba que alguien dedicara un día a celebrar a las madres. Cuando ella murió, el 9 de mayo de 1905, Jarvis se decidió a hacerlo. Ella empezó a hacer campaña no solo por su mamá, sino por todas las mamás.Todo comenzó en su pueblo natal de Grafton, Virginia Occidental, que tiene el crédito de haber realizado la primera celebración oficial del Día de la Madre tres años después en la Iglesia Metodista Episcopal Andrews. Desde entonces, la iglesia ha sido considerada como el "santuario internacional del Día de la Madre".En 1914, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, firmó un proyecto de ley para reconocer el Día de la Madre de Jarvis como fiesta nacional.Jarvis no podía soportar la idea de que la gente gastara tanto dinero en extravagantes arreglos florales, ridículas tarjetas de felicitación y chocolates demasiado caros.Primero, fue contra los floristas, para protestar por la comercialización de los tradicionales claveles. Luego, sus protestas escalaron hasta ser arrestada por disturbios públicos.Jarvis no se detuvo ahí. Se fue contra la primera dama Eleanor Roosevelt por utilizar el Día de la Madre como forma de promover la salud y el bienestar de las mujeres y los niños. Aunque era cierto que la madre de Jarvis abogaba por la salud de la comunidad, a ella no le gusta dicha asociación.Jarvis falleció en una clínica en 1948. La festividad que ella creó sigue viva.Hoy, más personas en Estados Unidos compran flores y plantas por el Día de la Madre que por otras festividades, excepto la Navidad y el Hanukkah. Solo este año, los estadounidenses gastarán más de 23.000 millones de dólares en la festividad. Y en lo que más se gastará será en joyería: 4.600 millones de dólares.

