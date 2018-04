Un grupo de simpatizantes nazis quemaron una suástica tras un mitin de supremacistas blancos en la ciudad de Newnan, Geogia, el sábado.El fotógrafo Spencer Platt capturó la escena para Getty Images. Sus fotografías muestran una masiva suástica en llamas y una runa odal –un símbolo pagano que fue utilizado por algunos elementos del Tercer Reich.Una imagen muestra a docenas de personas haciendo el saludo nazi frente a la suástica ardiente que parece ser de unos 12 a 18 pies (39 a 59 metros) de alto.De acuerdo con Platt y reportes de noticieros locales, el grupo de supremacistas blancos se reunió en Draketown, a unas 50 millas (80 kilómetros) de Newnan, después de la manifestación.El mitin en un parque en la calle Greenville en Newnan fue organizado por el Movimiento Nacional Socialista. El New York Times reportó que estuvo compuesto de alrededor de dos docenas de personas, siendo mucho más pequeño que el mitin de supremacistas blancos de “Unite the Right” en Charlottesville, Virginia, el pasado agosto, donde una mujer murió luego que un auto arrolló a un grupo de contra-manifestantes en dicho mitin.El mitin neo-nazi del sábado se enfrentó a unos 100 contra-manifestantes, de acuerdo con el Times, incluyendo a miembros del grupo anti-fascista antifa, y a una enorme presencia de la Policía de alrededor de 700 oficiales. Unos 10 contra-manifestantes fueron arrestados, de acuerdo con reportes. Las autoridades locales dijeron que algunos fueron acusados por no querer quitarse sus máscaras –quebrantando con ello una ley estatal de 1950 que en un inicio tenía la intención de frenar al Ku Klux Klan.Cada uno de los legisladores estatales, así como también numerosos funcionarios de condado y municipales en el condado de Coweta, condenaron el mitin antes de que este tuviera lugar. (Con información de Time)

