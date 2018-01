Incrementa influenza riesgo de sufrir infarto

Nueva York– Como si la influenza no fuera suficientemente mala, los investigadores confirmaron que incrementa mucho el riesgo de que los ancianos sufran un ataque cardiaco.Desde hace tiempo los médicos saben que la influenza puede generar problemas cardíacos, una de las razones por las que se recomienda que prácticamente todos se vacunen contra ella.Un nuevo estudio canadiense halló que el riesgo es seis veces más elevado en la primera semana posterior al diagnóstico de la influenza, comparado con el del año previo y del año posterior a la infección. A diferencia de estudios anteriores, los investigadores utilizaron exámenes de laboratorio para asegurarse de que las personas sospechosas de tener influenza realmente la tuvieran.“Es un estudio mucho más riguroso que nos permite hacer una vinculación mucho más específica entre una infección de influenza y los problemas del corazón”, dijo Richard Webby, destacado investigador de la influenza en el Hospital St. Jude de Investigaciones Infantiles en Memphis. Él no participó en el estudio.Los resultados fueron publicados el miércoles en la revista New England Journal of Medicine.Los investigadores revisaron más de cinco años de registros de laboratorio y del hospital en Ontario. Hallaron que a 332 personas, en su mayor parte de edad avanzada, se les detectó influenza en un examen y sufrieron un ataque al corazón en un período máximo de un año. Fue posible ver un patrón muy notorio: 20 tuvieron un infarto a la semana de enfermarse de influenza. Seis murieron.“El incremento en el riesgo fue sólo en esa primera semana”, dijo el doctor Jeffrey Kwong, principal autor del estudio, del Instituto de Ciencias de Evaluación Clínica en Toronto.¿Cómo es que la influenza –una enfermedad respiratoria acompañada de fiebre, tos y otras molestias– desata un ataque al corazón?Puede provocar hinchazón o inflamación de las arterias coronarias, y ello a su vez puede desprender placa depositada allí por el colesterol, lo que suele general bloqueos e interrumpir el flujo sanguíneo.“Ese es el principal culpable”, dijo el doctor Mohammad Madjid, cardiólogo e investigador sobre la influenza en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston.A eso hay que agregarle la tensión que la influenza y otras infecciones virales generan en corazones ya debilitados. Las infecciones pulmonares dificultan que la gente respire, por lo que el corazón tiene que trabajar más duro para lograr que la sangre oxigenada llegue a todas las partes del cuerpo.La influenza no es la única infección viral que actúa dentro del mismo patrón de una semana, señaló el estudio. Los investigadores detectaron que el riesgo de padecer un ataque al corazón fue aproximadamente 3½ veces más elevado en las personas infectadas con el virus respiratorio sinsicial, y casi 3 veces mayor para una serie de gérmenes, entre ellos el resfriado común.

