El nuevo ministro de defensa de Putin: un economista

Para el Presidente de Rusia, Vladimir V. Putin, el nombramiento de un nuevo Ministro de Defensa supone un nuevo paso adelante en la lucha contra una larga guerra.

Eso quedó patente en Moscú el lunes, cuando Andrei R. Belousov, el economista elegido por sorpresa por Putin para dirigir el extenso Ministerio de Defensa ruso, hizo su primera aparición pública en su nuevo cargo y habló de burocracia más que del campo de batalla.

La elección refleja el reconocimiento de que la producción militar que abastece la guerra de Rusia, y calienta su economía, debe ser cuidadosamente gestionada para mantener una guerra de desgaste con Ucrania. Además del nombramiento de Belousov, Putin ascendió a Denis Manturov, ministro saliente de Comercio e Industria, al cargo de viceprimer ministro, señal de que la expansión de la producción industrial se convertiría en una prioridad del gobierno.

Al mismo tiempo, Rusia está jugando a largo plazo en el campo de batalla. A lo largo de la línea del frente, más recientemente en el noreste de Ucrania, las fuerzas rusas están avanzando lentamente en lugar de intentar grandes avances hacia las grandes ciudades, como hicieron al principio de la guerra, con resultados desastrosos.

En declaraciones televisadas a la Cámara Alta del Parlamento ruso, que se espera que apruebe su nombramiento, Belousov hizo hincapié en los detalles burocráticos del creciente esfuerzo militar y no se refirió a la situación en el frente. Describió sus prioridades como la mejora de los niveles de atención y de vida de los soldados, los veteranos y sus familias.

El excesivo papeleo al que se enfrentan los combatientes para obtener prestaciones, dijo, debe abordarse "en el marco de la coordinación electrónica interagencias".

"Es absolutamente inaceptable" que los soldados sean redirigidos a hospitales saturados cuando están de permiso, dijo el Sr. Belousov, que fue nombrado para el cargo en una remodelación del gabinete el domingo por la noche. "Hay que resolver este problema".

La atención prestada por Belousov a las minucias burocráticas fue especialmente notable, dado que sus comentarios se produjeron pocos días después de que las fuerzas rusas abrieran un nuevo frente en la guerra, avanzando con éxito a través de la frontera septentrional de Ucrania. Sus comentarios ofrecen una instantánea de cómo el repentino ascenso de un experto en política económica de voz suave al timón de un enorme aparato militar que libra su mayor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial ha surgido como un nuevo componente en la estrategia del Sr. Putin de derrotar a Ucrania a través de una guerra de desgaste.

Evacuados de la ciudad ucraniana de Vovchansk y pueblos vecinos en un refugio en Kharkiv el domingo.Credit...Emile Ducke para The New York Times

El nombramiento del Sr. Belousov indica que Putin se centra en subordinar la economía del país a sus necesidades militares, en la expectativa de que una guerra en Ucrania, o al menos un enfrentamiento militarizado con Occidente, podría determinar el futuro de Rusia en los próximos años.

"La prioridad de Putin es la guerra, y la guerra de desgaste se gana con la economía", afirmó Alexandra Prokopenko, ex funcionaria del banco central ruso que ahora trabaja en el Carnegie Russia Eurasia Center de Berlín.

En sus más de seis años como asesor económico de Putin, Belousov se labró una reputación de firme partidario de un papel dominante del Estado en la economía y de un elevado gasto público. La guerra ya ha llevado al Sr. Putin a promulgar algunas de las propuestas que el Sr. Belousov había defendido durante años, como impuestos más altos a las grandes empresas y un mayor uso de los ahorros de petróleo del país.

En Moscú, Valentina Matviyenko, presidenta de la Cámara Alta del Parlamento, dijo que Belousov era la mejor opción para encontrar formas de adquirir "armamento nuevo y moderno, nuevas tecnologías y nuevas innovaciones" para el ejército.

Añadió que Belousov no participaría en el mando en el campo de batalla, que seguiría siendo dirigido por el Estado Mayor del ejército.

Sergei Mironov, legislador ultranacionalista, acogió con satisfacción el nombramiento del Sr. Belousov, añadiendo que "los militares no son los únicos que luchan hoy, sino también las economías".

Algunos funcionarios rusos han expresado su esperanza de que los conocimientos organizativos del Sr. Belousov mejoren la producción rusa de armas de alta precisión, un ámbito en el que Rusia sigue estando por detrás de Occidente.

En particular, los funcionarios han citado los intentos del Sr. Belousov para mejorar la producción de aviones no tripulados de Rusia el año pasado, mediante la racionalización de los trámites burocráticos.

"Con estas decisiones en materia de personal, Putin se prepara para un enfrentamiento de desgaste a largo plazo con Occidente", afirmó Konstantin Remchukov, director de un periódico moscovita próximo al Kremlin. "El vencedor será el que disponga de más recursos, o sea más eficaz en su utilización".

Una persona cercana al Ministerio de Defensa, que habló de la política del gobierno bajo condición de anonimato, dijo que el Sr. Belousov se enfrentaría, no obstante, a retos como la continua escasez de armas de alta precisión en Rusia, que ha dificultado que Rusia se asegure una ventaja decisiva en el campo de batalla.

El Sr. Belousov sustituye a Sergei K. Shoigu, un ministro de larga trayectoria que era ferozmente leal al Sr. Putin. Muchos analistas afirmaron que, a pesar de sus estrechos vínculos con el líder ruso, Shoigu tenía los días contados debido al espectacular fracaso de la invasión inicial en febrero de 2022.

Sergei K. Shoigu en una ceremonia de colocación de coronas en Moscú, la semana pasada.Credit...Pool photo by Maksim Blinov

Pero en lugar de despedir al Sr. Shoigu cuando Rusia luchaba por mantenerse en la lucha, el Sr. Putin optó por sustituirlo sólo después de que sus fuerzas recuperaran el equilibrio. Hoy, Rusia parece estar en su posición más fuerte en la guerra.

"Putin está viendo que muchas cosas no se hicieron bien, que hubo errores muy graves", dijo en una entrevista telefónica Sergei Markov, analista político moscovita y ex asesor del Kremlin. Pero, añadió, "no se toman decisiones de personal en una crisis".

"Ahora la crisis se ha resuelto", dijo el Sr. Markov.

La posición de Shoigu en el Ministerio de Defensa se vio gravemente debilitada el mes pasado, cuando los fiscales acusaron a uno de sus adjuntos, el general Timur Ivanov, de corrupción "a gran escala". Los comentaristas rusos interpretaron ampliamente la medida como una prueba del descontento de Putin con el extravagante estilo de vida del círculo íntimo de Shoigu.

En cambio, el Sr. Belousov no se ha visto implicado en ningún escándalo de corrupción importante tras décadas de trabajo en el gobierno.

"Putin necesita una persona de confianza en el sector en el que fluye la mayor cantidad de dinero", afirmó Remchukov, director del periódico.

La persona cercana al Ministerio de Defensa ruso dijo que, aunque es poco probable que Belousov elimine de raíz el extendido soborno en las adquisiciones militares, podría ocultar sus peores excesos, reduciendo la amenaza de estallidos de descontento popular.

Sin embargo, el nombramiento de Belousov no representa una ruptura total con el sistema militar que ideó el desastroso plan de invasión.

Los analistas militares afirman que el impacto de Belousov dependerá de cómo gestione las relaciones con los altos cargos de seguridad, como el general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor.

Pero el nombramiento de un burócrata metódico para supervisar el esfuerzo bélico ruso también encaja con la consolidación de una estrategia rusa más lenta en el campo de batalla.

Los intentos fallidos de aturdir al enemigo hasta la sumisión durante el primer mes de la invasión con embestidas blindadas y lanzamientos de paracaidistas han dado paso desde entonces al aporreamiento sistemático de las defensas ucranianas en varias secciones de la línea del frente simultáneamente.

Esta estrategia ha permitido a Rusia aprovechar su ventaja en cuanto a hombres y potencia de fuego para avanzar gradualmente contra unos defensores desbordados y exhaustos, lo que resulta evidente en la forma en que Rusia ha llevado a cabo sus recientes incursiones en el norte de Ucrania.

Un policía ucraniano inspecciona un edificio dañado durante la evacuación de la ciudad de Vovchansk el lunes.Credit...George Ivanchenko/EPA, via Shutterstock

Rusia había intentado inicialmente capturar la ciudad septentrional de Kharkiv en las primeras semanas de la guerra enviando columnas blindadas a través de la frontera por las autopistas. El ataque fracasó rápidamente al toparse con las decididas fuerzas ucranianas, que más tarde obligaron a Rusia a retirarse precipitadamente.

Esta vez Rusia ha utilizado pequeñas unidades de infantería apoyadas por artillería para filtrarse a través de la frontera y avanzar lentamente, pueblo por pueblo.

Según los analistas militares, la ofensiva tiene pocas posibilidades de capturar la ciudad de Kharkiv. Pero los ataques parecen haber conseguido atraer refuerzos ucranianos de otras secciones del frente, en un momento en que el país lucha por reclutar suficientes combatientes y obtener nuevas armas de sus aliados occidentales.

"Los dirigentes rusos son conscientes de que se trata de una guerra larga que requerirá la gestión del desgaste, la reconstitución y la movilización de la industria de defensa", declaró Michael Kofman, analista militar afincado en Washington.