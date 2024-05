Video: Volvió locas a las mamás el candidato

-Volvió locas a las mamás el candidato

-Los manejos mentirosones del exgobernador

-De transa y misógino no lo bajan en el IEE

-Adormilados les tocó arrancar el Juárez-Bus

No creemos que cantar con mariachi venga en los requisitos de la convocatoria para nuevo rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), pero el secretario general, Daniel Constandse, por si las dudas accedió al palomazo en el festejo del Día de las Madres realizado el fin de semana.

“Hermoso cariño” fue una de las piezas con las que el cantor volvió locas a las mamás que forman parte de la comunidad universitaria, como puede verse en el video que presentamos en la versión digital de La Columna. La otra, nos reportan, fue la de “Perdóname”, para aprovechar bien el mariachi contratado en la celebración.

El escenario fue inmejorable para el secretario de la máxima casa de estudios de la frontera, pues si bien ya es ampliamente conocido en las bases y trae una porción muy significativa de consejeros universitarios en la bolsa, no le cae mal mostrar otros talentos políticos al doctor.

Parece seguir una ruta previamente definida, pues el año pasado sacó sin contratiempos la apuesta del rector, Juan Ignacio Camargo, en la elección del nuevo Consejo Universitario que tendrá entre otras la responsabilidad de elegir al siguiente capitán del barco.

El trabajo técnico de instalar el máximo órgano de gobierno de la UACJ le salió bien a Constandse. Apuntaló la gestión de su jefe encaminada a la parte final y, desde luego, hizo lo necesario para fortalecer su apuesta personal, nada desconocida en la comunidad, por más envidia que les genere a otros aspirantes.

Luego, a principios del año hizo el trabajo político. Fue de lo más comentada su aparición, junto con el rector de la UACH, Luis Rivera Campos, al lado la gobernadora Maru Campos en el arranque de las becas universitarias por parte del Gobierno del Estado, para apoyar a más de 16 mil estudiantes de la entidad.

Es Campos Galván quien puede, si quiere, influir desde el poder estatal en la decisión universitaria, algo que tampoco es desconocido en el ambiente político universitario. Ahora, en esa discreta carrera, no dejó pasar la mesa que estaba servida en uno de los festejos más importantes del año, el dedicado a las mamacitas.

“Hermoso cariño / Hermoso cariño / Ya estoy como un niño / Con nuevo juguete, contento y feliz”, tal vez entrenó para poder cantar de nuevo esa canción, allá por el mes de agosto, cuando debe realizarse el relevo por la rectoría.

***

Mintió el exgobernador Javier Corral en dos cuestiones al momento de protocolizar la compra-venta del terreno de 15 hectáreas en el municipio de Chihuahua, cuyo predial se niega a pagar puntualmente desde siempre, a grado tal que de nuevo acumula una deuda por tal motivo de casi 60 mil pesos.

Le dijo mentiras al juez cuando afirmó que había pagado cuatro millones de pesos por ese predio, porque Eduardo Almeida, su compadre, se lo “prestó” para que pudiera liberar del embargo su casa de El Campanario, gravamen impuesto por un juez con motivo de un adeudo de 900 mil pesos con Televisa.

Si no había querido sacar esos 900 mil de su bolsa, de dónde entonces iba a sacar para pagar esos cuatro millones, de los cuales no existe más evidencia que su palabra.

También engañó al fedatario público número 10, Luis Arturo Calderón Trueba, cuando manifestó que su estado civil era casado, bajo el régimen de separación de bienes, cuando en todas las demás propiedades manifiesta que su matrimonio, celebrado en Parral con Cinthia Aidé Chavira, el 13 de diciembre de 1996, se celebró bajo sociedad conyugal.

Es ese inmueble de Nombre de Dios el único que en el Registro Público de la Propiedad está únicamente a su nombre y no el de su esposa, lo cual, por el régimen que se supone están casados, sociedad conyugal, es totalmente ilegal.

Los motivos de sacar a su esposa de la propiedad de dicho bien inmueble los desconocemos, si lo hizo por presión de ella misma o para mantenerla al margen de un nuevo terreno “caliente”, uno más, pero lo cierto es que el testimonio de ambas manifestaciones están ahí en el Registro Público de la Propiedad, como una demostración adicional de sus manejos mentirosones, para sacar ventaja.

***

Sus nexos con el Partido del Trabajo, propiedad de la familia Aguilar de Chihuahua, y sobre todo diversas intervenciones tipo “mansplaining” con toda la carga misógina que ello conlleva, pusieron en la mira del PAN al secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, Arturo Muñoz Aguirre.

La actitud del funcionario, dentro del Consejo General del IEE y fuera de las sesiones, ha levantado una creciente ola de inconformidad que ha trascendido también a Acción Nacional y se ha extendido hacia los partidos que van coaligados en esta elección, el PRI y PRD.

A mediados de la semana, el problema creció con la denuncia que hizo pública la representante del albiazul ante el IEE, Mariana de Lachica Huerta. Lo acusó formalmente de violencia política de género y lo tachó de misógino y machista, por tratar de invisibilizarla y coartarle su derecho al uso de la voz en las sesiones.

Con el respaldo de Gabriel “Gabo” Díaz, la panista señaló directamente que, a la hora de sus intervenciones o alegatos, incluso Muñoz Aguirre prefería dirigirse al compañero hombre de Mariana, Damián Lemus, como si le molestara tratar con la mujer.

La denuncia no es menor y el contexto es peor. Dentro del IEE dicen que la conducta del sujeto es sistemática, repetitiva, constante, de forma tal que no la panista no es la única que se queja de eso, aunque sí la única que ha presentado una denuncia formal.

A ver qué tanto le alcanza la cobija de la consejera presidenta del IEE, Yanko Durán, para protegerse de los fuertes señalamientos, que no tienen cabida en un funcionario del árbitro electoral que debería permanecer invisible y con una actitud totalmente neutral.

***

Bien adormilados, a las cinco de la mañana del sábado, arrancaron el primer viaje del Juárez-Bus el representante estatal en la frontera y el alcalde en funciones, Óscar Ibáñez y Martín Chaparro, quienes fueron los primeros pasajeros notables del nuevo sistema de transporte.

La imagen tomada de un video que pusieron a circular como reporte inicial los muestra bastante desmañanados, pero con buena cara por la trascendencia del proyecto que representa no sólo una inversión multimillonaria en la frontera, sino la posibilidad real de mejorar la movilidad en la frontera.

Fue bueno el amarre político de la gobernadora Maru Campos y el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, para que la operación comenzara sin contratiempos en beneficio de los juarenses. Esto a pesar de que la necesidad obligó a este inicio en pleno periodo electoral y eso generó algunas molestias por los que intuyeron posibles intenciones de promoción con este esperado proyecto.

Es un buen mensaje de civilidad y eficiencia el que mandaron tanto la administración estatal como la municipal, neutralizando cualquier factor orientado al ruido político y al golpeteo.

Desde la capital del estado a las cuatro de la madrugada, nos reportan, fue monitoreado cada detalle para poner en circulación las primeras 36 unidades que recorrieron la troncal de la Tecnológico y el brazo de la Gómez Morín, con apoyo del personal en moto de los agentes viales a cargo del profesor César Tapia.

Ojalá que los días siguientes siga esa coordinación y por fin pueda hablarse de resultados alentadores en esta materia del transporte, abandonada por décadas.