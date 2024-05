La gente no sabe cuándo son las elecciones

Faltan tres semanas para la celebración de las elecciones y aún encontramos a mucha gente que no sabe qué día será la jornada electoral; peor aún, no tienen claro qué se votará, solo creen que es la renovación de la Presidencia de la República, ignorando que también se elegirán las senadurías, diputaciones federales, presidentes municipales, sindicaturas y el Congreso estatal.

En lo personal no pierdo ocasión alguna para hablar de las elecciones y me he llevado sorpresas en este sentido. En mi caminar a la escuela, en el súper, con mis vecinos, en los recorridos por el centro de la ciudad y en fin, en varios lugares abordó el tema y encuentro que varios chihuahuenses no tienen claro el proceso electoral.

La otra sorpresa es que tampoco no tienen claro los nombres de los candidatos a los diversos cargos de elección popular; muchos no saben que se votará para elegir al próximo presidente de México, tampoco saben que en nuestro estado de Chihuahua renovaremos las alcaldías y las 33 diputaciones locales.

De los que saben que habrá elecciones federales, los cuestiono con respecto a por quién lo harán, si por Sheinbaum o por Xóchilt. La gente en su mayoría tampoco tiene claro qué partido las postula a ambas como tampoco saben que las dos van en alianzas con partidos políticos.

Sobre los candidatos a senadores, diputados federales y diputados locales no saben o identifican claramente quiénes son los candidatos.

Otro aspecto que me ha llamado la atención es que preguntan si es cierto que México podría terminar como Venezuela o como Cuba en caso de ganar Morena.

En el caso de México, el riesgo de regresión democrática es una preocupación legítima, pero también es una realidad que la gente percibe que las cosas no andan bien.

Me queda claro que, a estas alturas, a 16 días para la celebración de los comicios, hay marcado desinterés por la elección; uno de los factores que los especialistas afirman, es que contribuyen a una posible regresión democrática.

Perciben que hay mucha corrupción y que puede afectar el proceso electoral si no se aborda adecuadamente.

Los ciudadanos hablan de la violencia y como durante el período electoral puede intimidar a los votantes y a los candidatos, limitando la participación y distorsionando los resultados.

Saben que hay manipulación electoral y que se puede minar la legitimidad de las elecciones y erosionar la confianza en el sistema democrático, pero cosa contraria no muestran interés por ir a votar.

Pocos saben que la concentración excesiva de poder en manos de un sólo partido político o líder es lo que puede debilitar los controles y contrapesos democráticos y de ahí pasar a la dictadura, pero aún no tienen conciencia de la importancia de acudir a votar.

Identifican que el país, a opinión de varias personas, se está moviendo hacia un régimen populista porque ven lo que los analistas señalan: “hay algunos indicadores que podrían ayudar a entender si hay una tendencia hacia el populismo en México”.

Ven en AMLO a un líder carismático que busca siempre establecer un vínculo directo y emocional con la población, sin saber que es un rasgo común en los regímenes populistas.

Escuchan el discurso polarizador y anti élites pero no saben qué es lo que los líderes populistas suelen hacer, dividir la sociedad entre "el pueblo" y "las élites", utilizando un discurso polarizador que apela a las emociones y al resentimiento hacia ciertos grupos considerados como privilegiados o responsables de los problemas del país.

Por otro lado, no se dan cuenta que despreciar o debilitar las instituciones democráticas establecidas, como el Poder Judicial, el sistema de pesos y contrapesos, y los medios de comunicación independientes, es parte de una estrategia para mantenerse en el poder.

Es curioso, pero hay conciencia sobre cómo promueven el culto a la personalidad en torno al líder, y cómo están utilizando propaganda para reforzar su imagen y su mensaje político aun y cuando en este caso ya termina la presidencia de AMLO.

Es importante que tanto los ciudadanos conscientes de la elección, así como los actores políticos estén atentos a estos riesgos y trabajen para motivar a la gente a votar este próximo dos de junio, que lo hagan con mensajes claros y oportunos.

A lo mejor estoy exagerando, pero estos días he observado que la gente trabajadora y como dicen, “de a pie” no saben cuándo son las elecciones y ni saben bien qué es lo que se elige; no saben quién son los candidatos ni saben cómo votarán.

Deben los candidatos subir el tono, ser más directos y promover con más claridad y transparencia, decir a los electores que mediante el voto es como se da la rendición de cuentas y el respeto al estado de derecho; que estos elementos fundamentales son para garantizar y siga habiendo elecciones libres y justas y, para así, prevenir una posible regresión democrática.