Intentan suicidarse dos mujeres en Parral

Hidalgo del Parral.- Durante la mañana de este lunes 13 de mayo, dos mujeres, en distintos hechos, pero prácticamente de forma simultánea, intentaron suicidarse en Parral.

La primera de ellas, se encontraba en el hotel San Miguel, ubicado en la calle Jesús García, misma que, en supuesto estado de ebriedad, advirtió a sus propios hijos que se mataría, por lo que, personal del hotel, al darse cuenta, llamaron al 911, atendiendo el reporte elementos de Seguridad Pública Municipal alrededor de las 11:00 horas.

Al mismo tiempo, al sistema de emergencias entró una llamada que alertaba otro intento de suicidio en la calle Andador del Tiro del Fovissste, por parte de una mujer que se cortó el abdomen con unas tijeras, por lo que paramédicos y policías municipales se trasladaron hasta el lugar.

Trascendió que ambos casos, aunque no guardan ninguna relación, no sería la primera vez que ambas atentan contra su vida, y en el caso de la segunda persona, declaró que había sido atacada días atrás por un hombre, lo que se comprobó que no fue cierto, ya que la mujer padece problemas psicológicos.