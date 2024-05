Aventaja Trump en 5 estados claves, según encuestas

Nueva York.- El exmandatario de Estados Unidos Donald Trump aventaja al presidente Joe Biden en cinco estados cruciales en el campo de batalla, según una encuesta, mientras el anhelo de cambio y el descontento por la economía y la guerra en Gaza entre el electorado joven, negros e hispanos amenazan con desintegrar la coalición demócrata del actual líder.

Los sondeos realizados por The New York Times, Siena College y The Philadelphia Inquirer encontraron que el republicano está por delante entre los votantes registrados en un enfrentamiento cara a cara contra Biden en cinco de seis entidades bisagra: Michigan, Arizona, Nevada, Georgia y Pensilvania.

El demócrata lideró entre los votantes registrados en sólo un estado en disputa: Wisconsin.

La carrera estuvo más reñida entre el electorado probable. Trump también lideró en cinco entidades, pero Biden se adelantó en Michigan y quedó muy por detrás en Wisconsin y Pensilvania.

Si bien el demócrata ganó esos seis estados en 2020, las victorias en Pensilvania, Michigan y Wisconsin serían suficientes para ganar la reelección, siempre que venza en todos los demás sitios donde lo hizo hace cuatro años.

Los resultados fueron similares en un enfrentamiento hipotético que incluyó a candidatos de partidos menores y al candidato independiente Robert F. Kennedy Jr., quien obtuvo un promedio del 10 por ciento de los votos en los seis estados.

Los resultados prácticamente no han cambiado desde la última serie de encuestas del Times/Siena en estados disputados en noviembre.

Desde entonces, el mercado de valores ha ganado un 25 por ciento, el juicio penal de Trump en Manhattan ha comenzado y la campaña de Biden ha activado decenas de millones de dólares en anuncios en los estados en disputa.

Las encuestas ofrecen pocos indicios de que alguno de estos acontecimientos haya ayudado a Biden, perjudicado a Trump o sofocado el descontento del electorado.

En cambio, las encuestas muestran que el costo de la vida, la migración, la guerra de Israel en Gaza y el deseo de cambio siguen siendo un lastre para la posición del presidente demócrata.

Si bien Biden se benefició de un impulso tras su discurso sobre el Estado de la Unión en marzo, continúa a la zaga en el promedio de las encuestas nacionales y de los estados más disputados.

Los hallazgos revelan una insatisfacción generalizada con la situación del país y serias dudas sobre la capacidad de Biden para lograr mejoras importantes en la vida estadounidense.

Casi el 70 por ciento de los votantes dice que los sistemas políticos y económicos de la nación necesitan cambios importantes, o incluso derribarlos por completo.