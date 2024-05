Edadismo: una forma de discriminación a los adultos mayores

Ciudad de México.- Gertrudis Ramírez tiene 80 años. Desde hace dos décadas sus familiares le prohibieron usar el transporte público, pues consideraron que no era capaz de enfrentar los riesgos... pese a que ella se sentía segura de hacerlo. Hoy le da tristeza recordar cuando podía moverse sin depender de nadie.

Sus hijos argumentaron que lo hicieron por seguridad, pero en realidad ejercieron una de las formas menos conocidas de la discriminación: el edadismo.

Un gerontólogo neoyorkino acuñó el término en 1969 para referirse a las actitudes discriminantes utilizando la edad. Lo padecen los más jóvenes, pero sobre todo, los adultos mayores.

En la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) de 2020, el INEGI preguntó a la población de 60 o más años sobre estigmas y prejuicios. El 77.4 por ciento estuvo de acuerdo, por ejemplo, en que la mayoría de la gente se desespera fácilmente con las personas mayores.

Discriminar es pensar, sentir a actuar en función de prejuicios o estereotipos. En el caso del edadismo, todo tiene que ver con los años. Y puede ser de tres tipos: el institucional, en el que las normas, reglas o acciones de Gobierno restringen oportunidades a este grupo; el interpersonal, cuando son personas de un grupo social las que lo hacen -la familia, por ejemplo-; y el autodirigido, cuando las creencias de incapacidad se interiorizan y son las propias personas las que las ejercen en su contra.

La especialista en Gerontología Social, Yolanda Burgos, asegura que el maltrato y la exclusión de personas adultas mayores se ha vuelto constante y que, además, se invisibiliza.

"Es por todos los lados. Esta normalización los deja aislados de poder participar, ir, venir. Lo que generan no es sólo que se sientan mal las personas mayores, sino que dejen de ejercer sus derechos como ciudadanos, porque el mismo Gobierno y las mismas instituciones se lo están impidiendo.

"Por más tarjetas del Bienestar que se les dé, eso ayuda en sólo un aspecto de toda la problemática, mientras no haya banquetas, vías de acceso, transporte público con movilidad adecuada, mientras no se hable de las personas mayores inmersos en esta problemática, el escudarse en la Tarjeta del Bienestar que es una ciudad incluyente, que les den sus tortas y hagan bailes el día de las personas mayores, eso no justifica toda la injusticia que hay alrededor de las personas mayores", agrega la también fundadora del proyecto Cuidándote.

Herramientas

El acceso a las nuevas tecnologías es una de las prácticas donde más discriminación se nota.

En la propia Enadis, el 87.8 por ciento de la población de 60 años o más estuvo de acuerdo con la expresión "a las personas mayores les cuesta trabajo utilizar la tecnología". Una creencia externa que permea hasta volverse autopercepción.

El Gobierno de la Ciudad de México apuesta cada vez más por trámites digitalizados, incluso desde los teléfonos celulares. Sin paciencia de su entorno para adentrarse en el mundo digital, los mayores perciben una convivencia cada vez más limitada.

Es el caso de Julieta, quien vive en Benito Juárez y a sus 67 años considera compleja la interacción en redes sociales y, mucho más, tener que utilizar códigos QR. Sus familiares manejan sin problema este lenguaje, pero no han hecho algo por involucrarla.

"Para mí es muy difícil", reconoce.

Hasta cobrar su pensión en un cajero automático le causa complicaciones, pues le enseñaron a utilizarlo, pero le ocasiona nerviosismo operarlo sola, a veces tarda al hacerlo y la operación se cancela.

"Mejor no salgo sola y aunque sienta feo, prefiero decirle a mis hijos que si me ayudan", agrega.

Más tiempo

La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) destaca que la digitalización de servicios, trámites y procedimientos no debe verse como un factor de exclusión.

"Hoy lo que hacemos es que el 95 por ciento de la población lo realiza en línea, el trámite, pero no estamos cerrando las ventanillas, y eso es lo que nos permite que ese 5 por ciento que tiene, tal vez, alguna complejidad de no tener confianza con la tecnología de la información -pero en algunos casos, más relevante, tal vez algún problema de que tiene un papel que no queda claro si él es de la propiedad, o sea, cosas específicas-, una persona del equipo del Gobierno lo puede atender con mucho más tiempo, paciencia, sin tener que estar atendiendo a otras 95 personas", explica Eduardo Clark, titular de la ADIP.

En los últimos años, considera, la gente es más resiliente o está más dispuesta a aprender y usar las tecnologías, además de que se supervisa un modelo para atender con especial énfasis a las poblaciones vulnerables a través de Locatel y que se capacita con personal del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios.

Envejecimiento

La Organización Mundial de la Salud alerta que la mitad de la población tiene actitudes edadistas, que causan a adultos mayores aislamiento social, soledad, depresión, inseguridad financiera, menor calidad de vida e, incluso, muertes prematuras.

"Se pide actuar con urgencia para luchar contra el edadismo y realizar evaluaciones e informes sobre este problema con miras a revelarlo como lo que es: una sigilosa pero devastadora desgracia para la sociedad", indica el organismo mundial.

En la CDMX es preocupante que sea una entidad no amigable, añade Burgos, pues a la vez es una urbe que envejece rápido. El índice de envejecimiento (personas mayores de 60 años respecto a cada 100 personas de 0 a 14 años de edad), según el INEGI, fue de 90, casi el doble de la media nacional, que registró un nivel de 14.

En 2021, según el INEGI, el promedio de edad en la CDMX fue de 35 años, superior al de 29 años a nivel nacional.

"Les dicen: 'como ya estás grande, ¿qué caso tiene que vayas a vacaciones?', ya no tienen paciencia para explicar cómo se usa el celular, para poner la televisión, el cable, no explican cómo usar el internet, entonces esta discriminación hace que las personas se vayan aislando", abunda Burgos.

"Entre más les dicen, los hacen sentir mal y deben dejar de hacerles sentir: 'como eres viejo... eres inútil'".