USA Today publicó un editorial brutal el martes, después de que el presidente Donald Trump calumnió a la senadora demócrata Kristen Gillibrand al decir que "haría cualquier cosa" por contribuciones de campaña, escribe The Huffington Post."Un presidente que prácticamente llama prostituta a una senadora no es apto para limpiar inodoros en la biblioteca presidencial de Obama ni para hacer brillar los zapatos de George W. Bush", escribió el consejo editorial de USA Today, y agregó que Trump claramente sugería que Gillibrand intercambiaría favores sexuales por donaciones de campaña.Sin nombrarlo, Obama critica política climática de TrumpEl consejo agregó que Trump es una persona "excepcionalmente horrible" con una "conducta repugnante". Su tuit alcanzó el nivel más bajo de un presidente y redefinió lo que es tocar fondo, escribieron.La senadora Kirsten Gillibrand, una lacaya total para Chuck Schumer y alguien que vendría a mi oficina "mendigando" por contribuciones de campaña no hace mucho tiempo (y haría cualquier cosa por ellos), ahora está en el cuadrilátero luchando contra Trump. ¡Muy desleal a Bill y Crooked-USED!Gillibrand y sus seguidores respondieron rápidamente. La senadora de Nueva York tuiteó que Trump, una persona que avergonzó a la Oficina Oval, no la silenciaría.No puedes silenciarme ni a mí ni a los millones de mujeres que han salido a la luz para hablar sobre la incapacidad y la vergüenza que has traído a la Oficina Oval.Tras despedazar a Trump por su ataque a Gillibrand, el consejo editorial de USA Today, enumeró las instancias clave cuando "la total falta de moralidad, ética y humanidad simple de Trump" estaba en plena exhibición.

