Corazón de Trump pesó en ofensiva

Palm Beach, Florida— Las imágenes partían el corazón: niños jadeando y ahogándose para respirar, con la boca espumosa. Un padre de familia golpeado por el dolor, meciendo los cuerpos sin vida de sus dos hijos, envueltos en sábanas blancas. Pero también fueron imágenes familiares; un angustioso recordatorio del año 2013, cuando el gobierno sirio desató el último ataque de gas venenoso sobre su propio pueblo.Sin embargo, en esta ocasión un nuevo presidente de Estados Unidos estaba viendo las imágenes y absorbiendo el horror.El presidente Donald Trump siempre se ha enorgullecido de su prontitud para actuar por instinto, ya sea en bienes raíces o en la televisión real.El jueves, un emocionado Trump corrió el mayor riesgo de su joven presidencia, ordenando un ataque de misiles contra Siria como represalia por su embestida más reciente con armas químicas.Durante vertiginosas 48 horas, puso de cabeza una doctrina de política exterior basada en anteponer a Estados Unidos y evitar conflictos embrollados en tierras lejanas.Los asesores de Trump enmarcaron su decisión en el lenguaje seco de las normas internacionales y la disuasión estratégica. En verdad, fue un acto emotivo de un hombre repentinamente consciente de que los problemas del mundo ahora eran suyos; y que dar la espalda, para él, no era una opción.“Les diré algo”, dijo a los reporteros reunidos el miércoles en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. “Ese ataque de ayer contra niños me impactó mucho; tuvo un gran impacto. Fue una cosa horrible, horrible. Y he estado viéndola y mirándola, y no hay nada peor”, acusó.Apareciendo nuevamente la tarde siguiente en Mar-a-Lago, la propiedad que tiene en Florida, Trump dijo que Bashar Assad, presidente de Siria, había “ahogado la vida de hombres, mujeres y niños inocentes. Fue una muerte lenta y brutal para muchos. Incluso niños hermosos fueron cruelmente asesinados en este acto muy barbárico. Ningún hijo de Dios debería sufrir este horror”.Fue difícil reconciliar al angustiado presidente con el irritante crítico del envolvimiento de Estados Unidos que aconsejó al presidente Barack Obama, desde la comodidad de su vida privada, no embestir a Siria luego de un terrible ataque de armas químicas ocurrido en los suburbios de Damasco hace tres años.“Presidente Obama, no ataque a Siria”, dijo Trump vía Twitter en septiembre de 2013. “No hay ninguna ventaja y sí una tremenda desventaja. ¡Guarde su ‘pólvora’ para otro día (más importante)!”, señaló.Siendo candidato, Trump dijo que forzar a Assad a salir del poder no era una prioridad tan urgente para Estados Unidos como vencer al grupo del Estado Islámico en Irak y Siria. Afirmó, un tanto erróneamente, que siempre se opuso a la Guerra de Irak. Criticó a Obama y a su secretaria de Estado, Hillary Clinton, por hundirse insensatamente en enredos extranjeros, basados en un idealismo fuera de lugar y en la sustitución de los intereses de otra gente sobre los de Estados Unidos.“Un día estamos bombardeando a Libia y librándonos de un dictador para fomentar la democracia entre civiles”, dijo Trump en abril de 2016 durante su discurso de política exterior más importante.“Al otro día, vemos sufrir a esos mismos civiles mientras cae el país y se despedaza absolutamente. Vidas perdidas, muchísimo dinero perdido. El mundo es un lugar distinto”, afirmó.“Somos una nación humanitaria”, continuó, “pero el legado de las intervenciones Obama –Clinton será debilidad, confusión y desorden; un embrollo. Hemos hecho que Oriente Medio sea más inestable y caótico que nunca”.El contraste entre Trump y su antecesor no podría ser más crudo. Durante los primeros días de su presidencia, Obama presentó el caso a favor de la responsabilidad moral de Estados Unidos de intervenir bajo supuestos humanitarios.“La falta de acción desgarra nuestra consciencia y puede llevar después a una intervención más costosa”, señaló al aceptar el Premio Nobel de la Paz 2009.No obstante, cuando Siria cayó en una mortífera guerra civil, Obama se enfocó más en los costos de la intervención que en los riesgos de la falta de acción.Incluso después que las fuerzas de Assad mataran a cientos de personas con un ataque de gas venenoso en agosto de 2013, Obama no ejecutó un temido ataque con misiles porque, según dijo, no había logrado que el Congreso lo aprobara.