Lo que era una simple visita a Ciudad Juárez en compañía de sus padres cambió por completo la vida de Gael Canizales, de tan solo cuatro años, quien fue alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo en un restaurante.El menor tiene que ser sometido a diálisis tres veces por semana debido a que la bala dañó el único riñón que le funcionaba. Por una lesión en la columna vertebral no puede caminar, aunque los médicos esperan que sane conforme crezca.“Como dos veces lo he visto muy triste y me ha dicho que ya quiere caminar y yo le digo que pronto podrá hacerlo. También me dice que por qué le dispararon a él y le decimos que no le querían dar a él, que fue un accidente”, dijo Carla Nava, mamá de Gael.La pesadilla para la familia Canizales comenzó el pasado 4 de septiembre, cuando decidieron ir a comer a un restaurante de la cadena Applebee’s, ubicado en el paseo Triunfo de la Republica.Carla, de 25 años, madre de Gael, no pudo contener el llanto al recordar lo que ella cataloga como la peor experiencia de su vida.“Fue algo horrible. Tener a mi niño desangrándoseme ahí y casi verlo irse, fue horrible, algo muy feo”, dijo Nava a El Diario de El Paso.Nava relató que hasta la fecha no sabe exactamente cómo pasaron las cosas, ya que solo recuerda haber escuchado disparos y segundos después vio a su hijo ensangrentado.“Todo pasó tan rápido que no supimos qué estaba pasando, solo tratamos de protegernos pero ya le habían dado a mi niño en el estómago y también a mi esposo en el brazo”, contó la mujer.Gael tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital en la vecina ciudad, donde lo operaron de urgencia para retirar el órgano dañado, ya que de lo contrario el niño podía morir por la fuerte hemorragia que tenía.“Yo me lo quería traer a El Paso, pero me dijeron que era peligroso. Me lo operaron en Juárez y en cuanto pude lo traje para acá”, dijo.Con un nudo en la garganta la mujer relató que la bala que impactó a su hijo no solo afectó su riñón, sino también su espina dorsal, lo que lo tiene en una silla de ruedas.“Nos explicaron que la bala rozó unos ligamentos que iban directamente al pie derecho y ahora no puede caminar, porque aunque lo mueve poquito no tiene fuerza suficiente para apoyarse y caminar. Me quedó inválido”, enfatizó.Pero la mujer comentó que los médicos tienen esperanzas de que su hijo pueda volver a ponerse de pie, debido a que su cuerpo sigue desarrollándose y es posible que los ligamentos afectados se reparen por sí solos.“Dijeron que sus ligamentos van a seguir creciendo y eso nos da esperanzas de que pueda volver a caminar, también hay que darle terapia pero hay esperanzas”, resaltó.Notablemente afligida, la mujer contó que de las cosas más difíciles por las que han tenido que pasar es tener que explicarle a Gael qué fue lo que le pasó y que por ese motivo no puede caminar.Nava mencionó que debido a la poca movilidad que tiene, Gael perdió el interés por jugar y ahora solo le gusta armar rompecabezas con su hermana de seis años.“Es muy raro que él quiera jugar solito como antes, ahora lo único que hace es armar rompecabezas y a veces se pone a jugar con su hermanita, ella es la única que sí lo hace jugar”, comentó la madre de familia.A pesar de que un principio se comentó que Gael había nacido con solo un riñón, la mujer explicó que los doctores de El Paso se percataron que sí tenía ambos órganos pero uno de ellos no funcionaba.“Resultó que sí tenía el otro riñón, pero se lo quitaron hace tres semanas porque no le funcionaba bien y le provocaba que se le subiera la presión”, comentó Nava.La mujer indicó que desde el incidente prácticamente pasan una semana en el hospital y otra en su casa, debido a que la salud de Gael es muy frágil, lo cual le ha impedido volver a la escuela.“El jueves lo volví a traer el hospital porque se le subió tanto la presión que se me empezó a convulsionar, pero ya está mejor gracias a Dios, los doctores dijeron que su cuerpo se tiene que adaptar”, explicó.Nava explicó que los médicos están esperando a que Gael se recupere totalmente para someterlo a un trasplante de riñón en San Antonio, que se realizará entre febrero y marzo de 2019.“Me dicen que como es un niño muy chiquito le consiguen un riñón rápido”, dijo.Por último Nava solicitó el apoyo de la comunidad fronteriza para poder solventar los gastos que se avecinan con el trasplante de Gael.“Se nos vienen muchos gastos y ahorita solo mi esposo está trabajando, porque aunque yo también trabajo (en una tienda de ropa), desde el accidente me dedico a cuidar al niño la mayor parte del tiempo”, comentó.Agregó que apenas esta semana su esposo Ricardo, de 25 años, pudo volver a trabajar poniendo refrigeraciones, luego de que le practicaran una cirugía para retirarle la bala que quedó en su brazo.“Ahorita él es el único sostén de la casa y tenemos que juntar dinero para el viaje a San Antonio y pues para pagar la renta y recibos y todo”, reiteró.Por tal motivo abrieron una cuenta en Internet, donde desde el pasado mes de septiembre han estado recaudando fondos.Si usted gusta apoyar a la familia Canizales puede hacerlo a través de un donativo electrónico en www.gofundme.com/help-for-gael-canizales-4yrs