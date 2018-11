La contienda aún no termina en el Distrito 23

Austin – La contienda por el Congreso en Texas entre el titular republicano, Will Hurd, y la contendiente demócrata Gina Ortiz Jones aún está muy reñida para que se emita un fallo definitivo tras una dramática jornada nocturna en la que Ortiz Jones se puso al frente, luego Hurd tomó la ventaja, y los canales de noticias de toda la nación retractaron sus proyecciones.El miércoles por la mañana en el Distrito 23 del Congreso, el único distrito que se considera un consistente campo de batalla, Hurd estaba al frente de Ortiz por 689 votos, luego de que se contaran todas las delegaciones.“Esta elección aún no termina —cada voto cuenta”, dijo Noelle Rosellini, una vocera de Ortiz Jones. “No dejaremos de trabajar hasta que toda boleta provisional, toda boleta ausente, y toda boleta militar y del extranjero sea contada”.Rosellini no mencionó la posibilidad de un reconteo, aunque la campaña de Ortiz Jones se encuentra dentro del margen para hacerlo en Texas. (De acuerdo con la ley estatal, la diferencia en los votos entre los dos mejores finalistas debe ser de menos del 10 por ciento del total de los votos del ganador —en este caso alrededor de unos 10 mil votos).Pero eso no detuvo a Hurd de declarar victoria.“Me siento orgulloso de haber ganado otra difícil elección en el vigesimotercer distrito del Congreso de Texas”, dijo en una declaración el miércoles por la mañana, señalando que será el único republicano en Texas que mantendrá su escaño en un distrito que fue ganado por Hillary Clinton en el 2016.Hurd, un legislador que ha fungido por dos periodos y un ex oficial de la CIA, intentó distanciarse a sí mismo del presidente Donald Trump en cuestiones tales como la interferencia rusa en las elecciones del 2016 y en torno a la inmigración —uno de los asuntos clave en el distrito, el cual cubre cientos de millas de la frontera de Texas con México. Uno de tan sólo un puñado de republicanos afroamericanos en el Congreso, ganó la reelección en el 2016 por un estrecho margen de alrededor de 3 mil votos.Ortiz Jones, una ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea y veterana de guerra en Irak, ha intentado señalar que la mayoría de los votos de Hurd han sido en apoyo a Trump, al mismo tiempo que enfatiza en su experiencia militar. Su resultase electa, ella sería la primera filipina-americana en convertirse en miembro del Congreso y la primera legisladora abiertamente homosexual en el Congreso en representación de Texas.Su campaña tendrá que pagar para solicitar un reconteo. De acuerdo con la ley estatal, ella tendrá que presentar una solicitud por escrito a la oficina del gobernador y pagar 60 dólares por cada delegación en el distrito del Congreso que utilice boletas de papel, más 100 dólares por cada delegación que utilice sistemas electrónicos para votar. El dinero será regresado sólo si un nuevo ganador es declarado.Sam Taylor, un vocero de la secretaría estatal de Texas, dijo que más de la mitad de las delegaciones en el distrito utilizan boletas electrónicas.Muchos canales de noticias, incluyendo el Texas Tribune, declararon la contienda a favor de Hurd en la noche del martes, con Hurd declarando victoria en Twitter y en persona ante sus partidarios en una fiesta en San Antonio, mientras Ortiz Jones aceptaba la derrota en la ciudad.“Aunque no obtuvimos el resultado que deseábamos, estuvimos al frente de una campaña de la cual estamos muy orgullosos y que realmente reflejó los valores de Texas”, según dijo Ortiz en sus cuarteles generales de campaña, de acuerdo con el San Antonio News-Express. Su campaña no respondió de inmediato a una petición para dar un comentario.Pero a manera que seguían llegando más resultados de las votaciones, Ortiz Jones superó a Hurd por un margen de tan sólo 300 votos, luego que todas las delegaciones entregaran sus reportes. En la madrugada del miércoles, las organizaciones informáticas retiraron sus proyecciones de la contienda y Hurd eliminó un tuit en el que decía que había ganado.Pero los totales de los votos de las últimas ocho delegaciones del condado de Medina fueron computados de manera incorrecta —habían dejado fuera alrededor de 4 mil votos cuando registraron el total por primera vez. Los resultados ya ajustados pusieron a Hurd al frente de Ortiz Jones por un margen de menos de 700 votos.En Texas, la mayoría de las boletas que se envían por correo deben ser recibidas para las 7 p.m. del Día de las Elecciones o contar con el matasellos o antes del Día de las Elecciones y ser recibidas a las 5 p.m. del día siguiente.