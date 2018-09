Con gran expectación se siguió en El Paso el primer debate que los candidatos al senado Beto O’Rourke (demócrata) y Ted Cruz (republicano) sostuvieron en las instalaciones de la Universidad Metodista del Sur (SMU) en la ciudad de Dallas.Mientras algunos paseños se mostraron contentos por la actuación del candidato demócrata, otros más señalaron que la experiencia del republicano es factor al considerar quien pudo ser el ganador en el debate.En diferentes puntos de la ciudad se llevaron a cabo reuniones para observar el debate, mismo que fue transmitido en vivo en señales de televisión abierta, como fue el caso en el restaurante Carlos and Mickeys en el este de El Paso, que estuvo a su máxima capacidad desde antes de las 4:30 P.M.“Creo que la diferencia más importante que yo noté es precisamente que Beto (O’Rourke) hablo de la esperanza que él tiene para el futuro, en lo que él quiere hacer para la gente de Texas”, comentó Iliana Holguín, presidenta del partido demócrata de El Paso“Ted Cruz habló más de lo negativo, de cosas que obviamente buscan sembrar temor en la gente para que tengan miedo de los inmigrantes, o de que se les van a quitar todas las armas; es una diferencia entre las ideas de esperanza y propuestas que tiene Beto, y lo que hace Cruz que es crear temor”, señaló Holguín.La abogada migratoria, y líder del partido demócrata de El Paso fue clara en cuanto a los alcances de cada una de las campañas, y la diferencia significativa que las acciones de cada uno de los candidatos tiene de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre.“Beto es el único que ha visitado los 254 condados de Texas, mientras que Cruz, quien ha sido senador a lo largo de 6 años no lo ha hecho, ¿cómo puede decir que sabe lo que los texanos necesitan si no los ha escuchado?”, sostuvo Holguín.Para Olga Portillo, paseña que se identifica con la plataforma demócrata, O’ Rourke tuvo oportunidad de ponerse adelante en el debate con Cruz, pero la experiencia del republicano fue un factor que puede inclinar la balanza en las urnas electorales.“Creo que lo mejor que puede pasar es que Beto gane las elecciones, porque sabemos que el país está de lo peor, pero creo que Beto perdió alguna buenas oportunidades para aplastar la Ted”, afirmó Portillo.“Personalmente creo que una de las cosas que le va a venir mal a Beto es que en el debate hizo un comentario que no a toda la gente le va a caer bien, cuando dijo que ‘algunas cosas no se arreglan simplemente rezando’, y eso lo puede utilizar Cruz para sacarlo del contexto y buscar el voto de la gente que es muy apegada a la religión”, afirmó la paseña Portillo.La experiencia es precisamente el punto que Portillo destacó entre ambos candidatos, como en el momento en que O’Rourke cuestionó a Cruz como puede apoyar la plataforma del presidente Trump, el mismo que había hecho comentarios sobre la familia del senador de Texas.“Cuando Beto le dijo a Ted, ‘no puedo creer que después de las cosas que habló de tu esposa, ahora estás mano a mano con él (Trump), pero Cruz contestó con mucha experiencia al decir ‘Porque yo lo estoy haciendo por el país, no por mis deseos personales’”, comentó Portillo.Del mismo modo la paseña Maryjean Hair señaló que la experiencia fue clave en este primer debate, y afirmó: “Soy partidaria de Beto, creo en él, muy pocos políticos te dan el tiempo que él nos dio al visitarnos y explicarnos porqué esta corriendo para el Senado, y entonces nos dio una hora, algo que ningún otro político habriá hecho”.Sin embargo, Hair fue clara al decir” “Nadie es perfecto en su primer debate, y creo que este es su primer debate en este nivel, pero las cosas están cambiando, no me gusta la forma en que está actuando nuestro Gobierno y es por ello que creo en beto, porque el se preocupa por la gente, y no como otros políticos como Cruz, que les interesa más lo que quieran las compañías que les aportan grandes cantidades de dinero”, afirmó.Por su parte la paseña Celia Perez, se dijo confiada en que O’Rourke obtendrá el triunfo, a pesar de las diferencias entre ambos candidatos.“Yo sólo espero que gane O’Rourke, y aunque este Cruz parece tener más experiencia en los debates ya es tiempo de un cambio”, sostuvo Perez.“Yo siempre he pensado que debe de haber republicanos y demócratas en el Gobierno, pero en esta época es mucho lo que tenemos que perder por el autoritarismo de los republicanos”, afirmó la ciudadana paseña.Para finalizar, Perez, quien comulga con la plataforma demócrata, pidió que toda aquella persona que tenga el derecho de votar lo ejerza.“Todos los jóvenes y los viejos deberíamos de votar en esta eleccción que es muy importante y que mejor que lo hagan por O’Rourke para que él empiece una época nueva para el estado de Texas”, afirmó.