En febrero de 1978 Casa Anunciación abrió sus puertas para dar albergue a inmigrantes en busca de un techo.A cuatro décadas, el espíritu de ayuda es el mismo, aunque ahora la ayuda se ha enfocado a los indocumentados que buscan ingresar a Estados Unidos.“A lo largo de 40 años no podemos hablar de cientos de miles de inmigrantes a los que hemos podido ayudar, pero en un principio Casa Anunciación era muy diferente, sobre todo porque no hicimos publicidad al respecto”, dijo Rubén García, director fundador.“Hace 40 años Casa Anunciación ocupada apenas el segundo piso del albergue en la calle San Antonio, y no habíamos hecho publicidad al hecho de darle albergue a personas indocumentadas”, dijo García.“Al paso del tiempo hemos llegado a dar asilo a cientos de miles de personas, y hemos llegado a ser conocidos en todo el país”, sostuvo el activista, quien desde 1976 participó en el proyecto de fama mundial.En la actualidad no es raro ver cómo medios de comunicación de diferentes partes del mundo se dan cita en las instalaciones ubicadas en el 1003 East de la avenida San Antonio, para dar testimonio de las actividades altruistas del albergue que incluso trabaja con las autoridades federales para dar refugio a aquellos que llegan a los Estadios Unidos en busca de un mejor futuro.“Nuestra misión es la de enfocarnos al inmigrante indocumentado, y ahora que la seguridad ha cambiado tanto en la frontera yo en lo personal tengo una profunda tristeza de que el gobierno de mi país ha tomado la decisión razonada de instigar al inmigrante al arrebatarle a sus hijos”, dijo García.Expresó que en un principio su misión se vio delineada cuando se percataron que en los Estados Unidos ninguno de los dos albergues que funcionaba en ese momento daba alojamiento a personas indocumentadas.“Eso fue lo que nos llevó a tomar la decisión de darle albergue al indocumentado, y en un principio eran muy pocos, porque no se conocía, nadie sabia lo que andábamos haciendo, pero 40 años después la Casa Anunciación ha llegado a ser reconocida en el país.Por medio de una misa solemne, en las instalaciones de la Casa Vides, los voluntarios y trabajadores de Casa Anunciación celebraron su 40 aniversario, a pesar de la difícil crisis humanitaria que enfrentan.“Ahora todo es increíblemente diferente, la forma en cómo es que están cruzados los inmigrantes, incluso antes no había la comunicación que tenemos ahora con la autoridad, ahora que la seguridad ha aumentado a tal nivel”, dijo García, sobre la forma en que los migrantes se presentan en los puentes internacionales y se entregan para solicitar asilo.Aunque la actual administración ha dado marcha atrás a la política de Cero Tolerancia, que observa la separación de familias, y el fincar cargos criminales a quienes buscan cruzar la frontera sin documentos, la crisis humanitaria sigue latente y con cifras alarmante.En la víspera Casa Anunciación de El Paso fue designada por el gobierno federal como uno de los únicos cuatro centros en el país donde se concentrarán las familias migrantes que están en espera de reunificarse.Casa Anunciación recibe de forma constante a los migrantes que han sido liberados de las diferentes instalaciones de detención del área fronteriza de El Paso, Texas, que incluye los centros de detención de Sierra Blanca, la Cárcel de El Paso, la Prisión de Otero y la de Cíbola en Nuevo México.

