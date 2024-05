Acepto el reto y valió la pena

Adam León dudaba en inscribirse en el programa Early College High School (ECHS) de El Paso Community College (EPCC). Él estaba familiarizado con el desafiante programa debido a sus muchas visitas al campus a lo largo de los años con su mamá y su tía. León decidió aceptar el reto porque creía que valdría la pena el esfuerzo. Cuatro años después, está orgulloso de graduarse con un título de asociado al mismo tiempo que obtiene su diploma de secundaria de El Dorado High School.

León, el mayor de cuatro hermanos y se esfuerza por ser un ejemplo para sus hermanos pequeños. Lo ven levantarse todas las mañanas y dirigirse al campus del instituto, donde toma clases de doble crédito antes de ir al campus Valle Verde de EPCC por la tarde para sus cursos de Arquitectura. Después de la escuela, lo ven trabajar en las tareas de clase y administrar su tiempo para cumplir con las exigencias de preparatoria y los cursos universitarios.

León explica: “Cada año traía nuevos y difíciles retos y superarlos no era fácil. Aprender a superar estos rompecabezas fue una llamada de atención a la realidad. Lo que más me enorgullece es que incluso en mis momentos más bajos no me rendí, por mucho que lo deseara. Estoy muy contento de haber seguido esforzándome por conseguir más y ahora he llegado a la recta final antes de la graduación”.

León tiene un montón de buenos recuerdos de su tiempo en Early College High School Program, pero lo que más destaca es la experiencia de tomar cursos en persona en un campus universitario. León comentó que “ir a clase en EPCC era tan cool. Es tan diferente de preparatoria. Los profesores universitarios tienen un montón de actividades para que participes y te ayuden a mantenerte involucrado”.

Además de lo que ha aprendido en el aula, León está agradecido por lo que ha aprendido sobre sí mismo mientras asistía al colegio. Dijo “EPCC me ha enseñado que no importa lo difícil que las cosas se convirtieron siempre encontré una manera de superar esas dificultades”.

Después de graduarse, León planea seguir estudiando Arquitectura en EPCC. Espera aprovechar la asociación de la escuela con Texas Tech. Este acuerdo permite a los estudiantes de EPCC transferirse sin problemas al programa de Arquitectura de Texas Tech. Por último, ahora acostumbrado a manejar dos cosas a la vez, León también planea hacer una pasantía mientras está en la escuela. Esto le permitirá adquirir experiencia en el mundo real para complementar sus cursos universitarios y empezar a acumular horas para obtener su licencia de Arquitectura.

Adam se unirá a sus compañeros de clase en la ceremonia de graduación de EPCC, el viernes 10 de mayo, a las 2:00 y 6:00 p.m., en Don Haskins Center.