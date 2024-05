Se preparan fronterizos para festejar a las madres

Con flores, música, regalos e invitaciones a restaurantes miles de paseños se preparan para festejar a sus progenitoras este próximo domingo 12 de mayo, día en que le hacen patente una vez más su amor y gratitud.

Al mismo tiempo cientos de comerciantes establecidos en los diversos centros comerciales y fuera de estos afinan su estrategia de venta para ese día, aunque muchos empezaron a ofrecer sus ofertas desde mediados del mes de abril.

Aunque el regalar flores normalmente ocupa el primer lugar en la lista de los presentes, muchos acostumbran a regalar también perfumes, ropa, muebles, utensilios de cocina, manualidades, joyería, canastas o tarjetas de regalos, entre otros obsequios.

“Hay tantas cosas que la verdad no me he decidido qué regalarle a mi mamá en su día. Siempre me estrello mucho”, dijo Rocío Aguirre, quien cada vez que va a las tiendas busca, pero nada le convence.

En la mayoría de los almacenes de la localidad lucen vistosos letreros que indican las ofertas que brindan a los consumidores, descuentos que van desde el 10 hasta el 50 por ciento.

Establecimientos comerciales dedicados a la venta exclusiva de ropa, perfumería y joyería, lucen en ocasiones abarrotados por los clientes que ya quieren adquirir el presente.

“No me gusta andar a las carreras, prefiero dedicar tiempo antes de la fecha que hacer compras de última hora…. ¡Qué horror!”, dijo Angélica al manifestar que desde hace 15 días recorre las tiendas y prácticamente ya sabe que comprar a su madre y a su suegra.

Para Francis Alatorre, madre de familia de tres hijos, dijo que cada año los hijos se desviven por quedar bien con ella, pero en realidad ella se conforma con pasar un buen momento rodeada con ellos y sus nietos.

“Yo digo que las flores son el regalo ideal y tradicional por excelencia y que nunca falla. Estoy casi segura que a todas las mujeres nos gusta que nos regalen flores”, dijo visiblemente emocionada y anotar que una tarjeta escrita con un lindo mensaje y una comida es más que suficiente.

En ese sentido, coinciden muchas personas que van a lo seguro. “Yo no me complico la vida y desde siempre le llevo su ramo de flores y la llevó a que disfrute de una buena comida”, dijo Alberto García, mientras realizaba una revisión mecánica a su automóvil.

¡Un regalo que a mamá le encantará! ¿A tu mamá le gusta mantener las cosas limpias? ¿Qué tal tu vehículo? O ¡Puedes ayudar a mantener el móvil de su mamá en óptimas condiciones con una tarjeta de regalo para lavado ilimitado! Puede lavar todo lo que quiera durante todo el mes y ¡puedes garantizar que su auto brillará! Esta es una de muchas ofertas y promociones que aparecen en las redes sociales para ayudar a decidir a los indecisos.

Los negocios de venta de celulares, es otro de los comercios que más visitan los clientes. Y es que hoy en día toda madre de familia desea estar comunicada con sus hijos, y que mejor un teléfono inteligente, aseguran los empleados de estas tiendas.

Mientras que en el vecino país México el Día de las Madres se celebra el 10 de mayo, en Estados Unidos, en cambio, se festeja el segundo domingo del mes, por lo que la fecha suele variar. Este 2024, el festejo será el 12 de mayo.

A diferencia de otros lugares del interior de México o Estados Unidos, las madres fronterizas son homenajeadas dos veces en una semana. algo único en las regiones fronterizas de ambos países.

“Eso es un privilegio, además que tengo doble regalo”, dijo sonriente la señora Josefina, quien desde que es madre, hace ya 70 años, recibe doble festejo de sus hijos

De acuerdo a los conocedores esta celebración nace contemporáneamente en Estados Unidos, aunque en muchos otros países ya había festejos similares vinculados con otro tipo de tradiciones. El Día de la Madre se celebró por primera vez a nivel nacional en Estados Unidos en 1914.

La iniciativa surgió de Anna Jarvis, quien en 1908 empezó a festejarlo para honrar a su propia madre. La celebración se empezó a extender hasta ser lo que es ahora: el día más ocupado del año para los restaurantes es justo en ese día.

En la mayoría de países se ha estandarizado para el segundo domingo de mayo como en Estados Unidos, sin embargo en otras naciones como Gran Bretaña se celebra en marzo, en Costa Rica, en agosto y en Argentina, en octubre.

