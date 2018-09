Amplían horarios en línea exprés del Centro

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que durante los últimos dos fines de semana del mes de septiembre, el horario de cruce en la línea SENTRI en el Puente Internacional Stanton-Lerdo se ampliarán dos horas más.CBP proveerá personal adicional al cruce hasta las 2:00 a.m. este fin de semana y nuevamente los días 28 y 29 de septiembre.De acuerdo con Rubén Jáuregui, vocero de CBP sector El Paso, se espera una mayor afluencia de vehículos y peatones debido a las festividades patrias celebradas durante todo el mes.“Vemos que las personas aprovechan el día de descanso y toman ventaja para disfrutar el fin de semana, además nos hemos dado cuenta que influye mucho en el congestionamiento vehicular cuando es ‘fin de semana de quincena’ o de pago”, dijo el vocero.Agregó que la expansión de horario se está llevando a cabo de forma progresiva, con la finalidad de implementar la extensión de forma permanente a un futuro.Diversas reuniones se han llevado a cabo con la oficina de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez para llegar a estrategias de cómo mitigar el congestionamiento en los diversos puentes internacionales.A principios del mes de agosto, el mismo proyecto de expansión de horario se implemento bajo el evento de ‘regreso a clases’, el cual, Jáuregui calificó como todo un éxito.“La última ocasión sí vimos un flujo de vehículos más grande que tomaron ventaja y cruzaron por el carril de SENTRI de Stanton cuando se expandió el horario, esto también ayuda a que los demás puentes no se vean tan saturados”, expresó.Ray Provencio, director interino de CBP El Paso, coincidió con la respuesta del vocero, informó por medio de un comunicado que la decisión de ampliar el servicio en el cruce SENTRI de Stanton, se hizo debido a la popularidad del servicio extendido durante dos fines de semana de agosto.“Las horas adicionales de servicio también ayudarán a aliviar el tráfico en nuestros otros cruces”, escribió.Normalmente, el carril de la línea exprés o programa SENTRI, -designado por CBP-, opera en el puente del centro en un horario de 6:00 am a 12:00 am de lunes a viernes, mientras que los fines de semana abre a las 8:00 am y se cierra a la media noche.Esto obliga a aquellos usuarios de confianza apresurarse a cruzar la frontera antes del cierre y si no llegaron, a cruzar por otro puerto internacional después de horas, mismo inconveniente que abarrota aún más de vehículos los otros cruces fronterizos.A diferencia del cruce Stanton-Lerdo bajo el programa SENTRI, el cruce internacional Ysleta-Zaragoza con el mismo programa funciona todos los días las 24 horas.CBP informa que el Puente Internacional Stanton SENTRI cuenta con un amplio número de usuarios de confianza, incluso más que el cruce en Ysleta-Zaragoza.Los oficiales procesan aproximadamente 110 mil vehículos con dirección al Norte mensualmente, mientras que en el carril SENTRI de Ysleta procesan aproximadamente 10 mil vehículos menos.Sólo aquellos viajeros de confianza que se inscriban en el programa SENTRI son elegibles para utilizar los cruces de la línea exprés en El Paso y en otros cruces a lo largo de la frontera.El programa SENTRI –Red electrónica segura para la inspección rápida de los viajeros por vía terrestre– se otorga mediante un proceso de aplicación e investigación a aquellos interesados que lo soliciten y cumplan con los requisitos de ‘viajero de confianza’ expedidos por la agencia federal aduanal.Actualmente, existen 68 mil usuarios de SENTRI –conocida como ‘línea exprés–, y Global Entry registrados en la región de El Paso. Un aumento significativo en comparación al año anterior, cuando se contabilizaban un total de 51 mil usuarios, de acuerdo con archivos periodísticos.El programa SENTRI tiene un costo de 122.25 dólares por persona, más un cobro adicional de 25 dólares por aplicación y es válido por cinco años en los cruces fronterizos terrestres del lado estadounidense.Mientras que el pago de caseta por parte del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el lado mexicano consta de un pago único mensual que ronda los 5 mil pesos mexicanos, más un cobro de 230 pesos aproximado por el chip pre-pago que se instala en el parabrisas del vehículo inscrito. (Sabrina Zuniga)

