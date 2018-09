Debido a que el número de usuarios de las líneas Ready Lane en los diversos puentes internacionales ha incrementado de forma significativa, la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, (CBP), informó la expansión en los carriles de acceso a las garitas Ready Lane.A partir del lunes del 17 de septiembre, se iniciará con el trabajo de expansión en el Puente Internacional Paso del Norte, mientras que en el Puente Internacional Córdova-Américas, comienza el próximo 24 de septiembre.Ahora, ambos puentes internacionales contarán con dos carriles de acceso exclusivo para usuarios de las tarjetas con tecnología RDFID, misma que capta la información de las personas desde que se entra a la zona de la garita, sin necesidad de que el agente de CBP ingrese los datos manualmente.CBP informó que la construcción no afectará con el tráfico vehicular diurno de los puertos fronterizos, debido a que se instalarán las barreras de los nuevos carriles en un horario de 10:00 pm a 5:00 am, especialmente seleccionado por la mínima cantidad de vehículos que ingresan a los Estados Unidos.Rubén Jauregui, vocero de CBP Sector El Paso, dijo que cuando recién empezó el programa de los carriles Ready Lane para usuarios con documentos RDFID, se contaba únicamente con un 30 por ciento de usuarios.En la actualidad, gracias a la promoción y buena operación del programa, se ha incrementado la cifra de usuarios a un 76 por ciento.“Ahora la gran mayoría son aquellos que ya cuentan con su documento –ya sea mica pasaporte estadounidense, mica de residencia permanente o mica de visa de turista-, para ingresar al país por las líneas Ready Lane”, comentó.El costo del proyecto es ronda los 19 mil dólares y se prevé esté listo para el 27 de septiembre de este año en ambos puentes internacionales.Debido a que el Puente Internacional Zaragoza-Ysleta esta diseñado ya con una división de tráfico vehicular para usuarios Ready Lane y público en general, no existe la necesidad de expander los carriles en el complejo.Los documentos no habilitados con RFID y que no están permitidos en Ready Lane incluyen, entre otros: actas o certificados de nacimiento, licencias de conducir, tarjetas de identificación y tarjetas de seguro social de los Estados Unidos, de acuerdo con CBP, estos documentos no son aprobados por el programa WHTI, (Western Hemisphere Travel Initiative).El Gobierno de México instalará simultáneamente divisores estacionarios de segregación de carriles para permitir que el tráfico se alinee con los carriles Ready Lane en el lado mexicano de la frontera, según CBP.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.