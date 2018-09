Cierran puentes para conmemorar el 9/11

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizó a nivel nacional –en sus diferentes oficinas– una ceremonia de conmemoración por el decimoséptimo aniversario luctuoso de las personas que perdieron la vida en el trágico atentado del 11 de septiembre del 2001.En punto de las 6:48 am, tiempo de El Paso, agentes de CBP y de la Patrulla Fronteriza, conmemoran el día al tiempo exacto que ocurrió el atentado en Nueva York.Los agentes cerraron las garitas de los puertos internacionales en la zona de El Paso, lo cual generó malestar entre usuarios de los puentes, quienes aseguraron a El Diario que esto provocó largas filas para cruzar la frontera.Rubén Jáuregui, vocero de CBP Sector El Paso, comentó a El Diario de El Paso que dicho evento se ha llevado a cabo desde 2002, un año después del atentado terrorista del 9/11 en el World Trade Center de Nueva York.La dependencia aseguró que la conmemoración duró menos de diez minutos y que no afectó el flujo de vehículos y transeúntes de Juárez a El Paso.“Se presenta la bandera, se hace el saludo militar, después bajamos nuestra bandera a media asta en conmemoración de las víctimas, para después ofrecer un minuto de silencio por las vidas perdidas”, comentó el vocero.Cada una de las garitas estadounidenses de los cruces internacionales a lo largo de la frontera Sur entre México y Estados Unidos, porta el mensaje ‘We Will Never Forget’, para ‘nunca olvidar’ a esos héroes que dieron sus vidas por las víctimas de los ataques de hace 17 años.El Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security, DHS), fue creado después de los atentados del 9/11. Tanto CBP como su dependencia Boder Patrol, operan bajo DHS.“Gracias a los esfuerzos de nuestros agentes, funcionarios y los miles de otros empleados que respaldan nuestra misión crítica, nuestro país es más seguro. Desde nuestra creación en 2003 después del ataque, CBP ha sido esencial para evitar que se repita ese fatídico día”, expresó Roger Maier, oficial de comunicaciones de CBP.Aunque se detuvo el procesamiento de entradas, Maier reiteró que el evento no influyó de forma considerable en el tráfico de los cruces internacionales y después de la conmemoración, se inició de inmediato con el procesamiento con todas las garitas peatonales y vehiculares abiertas.La ceremonia se llevó a cabo en cada uno de los puertos de entrada desde el entronque internacional Santa Teresa, hasta el puente internacional Marcelino Serna, mejor conocido como ‘el puente de Tornillo’. [email protected]

