Prevendrán acoso sexual

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos entregó un subsidio económico a la Universidad de Texas en El Paso, (UTEP), para ayudar a combatir agresiones sexuales, así como crímenes de otro índole dentro del campus.UTEP es una de 57 universidades en todo el país que fueron galardonadas con este fondo de ayuda, mismo que proviene de la Oficina de Violencia en Contra de la Mujer, (OVW).Un total de 18 millones de dólares a poco más de medio centenar de universidades de todo el país para apoyar a las instituciones educativas en el método de respuesta en relación a delitos de agresión sexual, violencia doméstica, violencia entre parejas y acoso.Sin embargo, UTEP fue la única universidad seleccionada durante el proceso de aplicación en todo el estado de Texas.Thenral Mangadu, profesora asociada del Departamento de Ciencias en Salud Pública y coordinadora del programa, informó que el subsidio otorgado a UTEP consta de 300 mil dólares que se utilizarán para la implementación de actividades de prevención durante los próximos 3 años.“Estaremos trabajando con un equipo conformado por miembros de la comunidad, el Departamento de Policía de UTEP y con la Oficina de Conducta Estudiantil y Resolución de Conflictos, además de que contamos con el apoyo de la Oficina del Abogado de la Ciudad de El Paso” expresó.Mangadu comentó que esta es la segunda ocasión en la que la universidad fronteriza es galardonada con esta subvención en prevención de ataques sexuales dentro de sus campus.“El apoyo y respuesta que obtengamos por parte de la comunidad de El Paso en cuanto a vigilancia, compromiso y prevención, conforman una base importante en este proyecto”, expresó la profesora.Katharine Sullivan, directora interina del Departamento de Justicia, dijo en un comunicado de prensa que la OVW se enorgullece de poder proporcionar fondos para la prevención de crimines por la seguridad estudiantil.Con el bono, la universidades pueden colaborar con la policía local, los fiscales estatales, las fraternidades y servicios a víctimas fuera del campus para luchar contra los ataques sexuales y otros delitos violentos, se lee en el documento.“El dinero se usará para diversos servicios, incluida la capacitación especializada para la aplicación de la ley en el campus, los proveedores de atención médica y el personal universitario”, expresó la titular.Ataques sexuales dentro del campus son una realidadAunque UTEP se ha pronunciado a nivel nacional como una de las universidades más seguras, se han registrado diversos casos de índole sexual que han levantado banderas rojas en la comunidad, tanto estudiantil como local.El reporte anual de seguridad emitido el año pasado por la propia universidad muestra que de 2014 a 2016 se han investigado a fondo diez casos relacionados con crímenes sexuales: seis por violación y cuatro por tocamientos.Esto sin contar los incidentes ocurridos durante 2017 y lo que va del presente 2018, ya que de acuerdo con el informe, esos datos aún no están disponibles y se tiene una vigencia de tres años atrás, por lo que los datos pueden considerarse dentro de estadísticas actuales.Uno de los casos más sonados, fue sin duda el de David Hamm, un estudiante y ex jugador de fútbol americano de UTEP, quien fue acusado de cometer abuso sexual en contra de una alumna.En septiembre del 2016, Hamm confirmó ante un jurado que sí sostuvo relaciones con la estudiante, sin embargo, aseguró que el acto fue consensuado.La Fiscalía lo acusaba de haberse aprovechado del estado de ebriedad de la chica y no haber frenado sus avances cuando ella le dijo "no". El veredicto señaló a Hamm como ‘no culpable’.En diciembre del mismo año, aparecía una petición través del sitio web [ www.Change.org, ]( http://www.Change.org, ) que tenía la finalidad de pedir firmas del estudiantado y de la comunidad paseña para la revocación de una prestigiosa beca de la Fundación Terry a un estudiante de UTEP, -de nombre Carlos D.-, a quien se le acusó en enero de violar a una de sus compañeras de clase.Según registros del Condado de El Paso y archivos periodísticos, el implicado en aquel entonces contaba con un cargo de asalto de clase ‘A’ y una orden de restricción.La petición en línea estipulaba lo siguiente: “Después que el incidente fuera divulgado a la fundación y a la universidad, el acusado admitió haber atacado sexualmente a la estudiante y fue suspendido hasta el semestre de primavera del 2017. En enero de 2017, Díaz regresará a UTEP y la Fundación Terry le proporcionará la beca una vez más”.De acuerdo con UTEP, los casos que involucran un mal comportamiento son manejados por la Oficina de Conducta Estudiantil y Resolución de Conflictos, misma dependencia que se encuentra dentro del proyecto del fondo otorgado a UTEP para prevención de ataques sexuales.UTEP es un campus seguroLa Universidad de Texas en El Paso es una una institución estatal que forma parte del Sistema de la Universidad de Texas. UTEP ofrece 72 licenciaturas, 73 maestrías y 21 doctorados con otros en desarrollo.El Consejo Nacional de Seguridad colocó a UTEP en el puesto número 41 dentro del top 100 de las universidades más seguras en Estados Unidos.Esta asociación utiliza información recabada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre los reportes de crímenes ocurridos dentro de las distintas universidades a través de la encuesta de seguridad que publica el Departamento de Educación.La inscripción actual de UTEP sobrepasa poco más de 25 mil estudiantes de pregrado, posgrado y doctorado, según lo informado en entrevista con la profesora Mangadu.UTEP es un campus abierto. Muchos edificios e instalaciones del campus son accesibles para la comunidad del campus, invitados y visitantes de lunes a viernes durante el horario de atención habitual.Después de horas nocturnas, durante los fines de semana y días festivos, las puertas exteriores están cerradas para proteger a las personas y la propiedad, según indican autoridades escolares.Las personas que ronden el campus, pueden ser interrogados por la policía de la universidad y deben llevar identificación adecuada en todo momento, según señala el Departamento de Policía de UTEP.

