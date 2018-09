Ofrecen acuerdo a ex administradora de EPISD

Luego de que el Gobierno federal accediera a separar el caso de Nancy Love del de sus ex compañeros del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD), ya que ella no enfrenta cargos por fraude, la Fiscalía le ofreció un acuerdo a la mujer para evitar ir a juicio.Nancy Love, ex subdirectora de Austin High School, compareció la mañana del viernes en la Corte Federal ante el juez David Briones, para escuchar el acuerdo que el fiscal Robert Almonte tenía para ella.El acuerdo consiste en que Love acepte por escrito que mintió ante el gran jurado, para encubrir a su ex compañeros y que entre a un programa de readaptación social (PTD), donde deberá comprometerse con la Corte a no meterse en problemas.PTD durante el tiempo que dure el programa. Love sería supervisada por el Gobierno federal y de cumplir satifactoriamente con el programa los cargos en su contra serían retirados.Almonte enfatizó que esta es la tercera ocasión en que la Fiscalía ofrece a Love un trato similar, pero agregó que será el último acuerdo al que intenten llegar por lo que le concedieron el fin de semana para tomar una decision.{PORTADA HASTA AQUÍ}“Volvemos a extender la oferta, la señora Love tiene hasta la tarde del lunes (10 de septiembre) para tomar una decisión”, dijo Almonte.En caso de que Love rechace el acuerdo y se vaya a juicio, podría pasar entre 15 y 21 meses de prisión, si un jurado la encuentra culpable de los cargos en su contra.El fraude escolarEl nombre de Love salió a la luz, luego de que en 2016 ella y otros cuatro ex administradores de EPISD fueran detenidos por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) acusados de fraude escolar.Esto luego de que en diciembre del 2010 el FBI comenzara a investigar a varias escuelas por una supuesta manipulación de resultados del examen estatal conocido como ‘TAKS’, evitando que estudiantes con “problemas de inglés” tomaran dicha prueba con la única finalidad de asegurar fondos federales.En la acusación se dice que los directivos retenían en noveno grado a los estudiantes que consideraban que no pasarían las pruebas, para después promoveros al onceavo grado evitando que tomaran el examen.En 2017 Love, John Tanner, Mark Tegmeyer, James Anderson y Diane Thomas, fueron llevados juicio por el fraude escolar, pero el proceso fue declarado como nulo, debido a que la Fiscalía presentó evidencias fuera de tiempo.El pasado mes de junio, tras analizar la petición de la Fiscalía de hacer un segundo juicio contra los ex administradores, el juez Briones aceptó pero retiró algunos cargos, lo cual benefició a varios de los acusados, entre ellos Love.Como forma de castigo a la Fiscalía por haber sido negligentes durante el primer juicio, Briones retiró el cargo por represalias a testigos, exonerando automáticamente a Thomas ya que ella sólo enfrentaba dicho cargo.Pero esto no únicamente benefició a Thomas, ya que Love y Tegmeyer también enfrentaban ese cargo y les fue retirado.Luego de que el juez ordenara retirar ese cargo, Mary Stillinger, abogada de Love, pidió a la Corte abrir un proceso por separado contra su clienta ya que ella no tiene cargos por el fraude escolar.Dicha petición fue concedida por Briones y ahora Love podría evitar pisar la cárcel si acepta el acuerdo que le ofreció la Fiscalía.El juicio para los tres ex administradores restantes está programado para febrero de 2019.