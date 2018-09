Van vs escondites de indocumentados

La Patrulla Fronteriza confirmó que casos de casas que sirven de escondite a inmigrantes –como el de hace una semana en una vivienda al Este de El Paso en donde se encontraron 13 indocumentados– son una realidad.Ramiro Cordero, vocero de la Border Patrol Sector El Paso, informó que las ciudades fronterizas no suelen ser los lugares de destino para inmigrantes ilegales, igual para traficantes, narcóticos, contrabando.“Regularmente aquí es donde vienen a estar un par de días, una semana, y después son transportados a otras áreas del país, por eso es que contamos con retenes carreteros en todas las arterias que salen de la ciudad, revisiones en centrales de transporte, aeropuertos”, dijo el vocero.Sin embargo, las casas de seguridad que albergan inmigrantes ilegales surgen a diario en la frontera entre México-Estados Unidos y pueden ubicarse en cualquier vecindario dentro o a las afueras de la ciudad, sin respetar el estilo de vida, o posición económica.“El problema existe, y le pedimos a la gente como miembros de la comunidad, que cuando vean algo sospechoso, lo reporten. Todo aquel reporte que se haga, es investigado de alguna forma u otra”, dijo Cordero.Hace una semana, se registró una redada en una casa de seguridad por parte de una investigación conjunta entre células mixtas de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y agentes de Homeland Security Investigations (HSI).Un hombre y una mujer así como 13 presuntos inmigrantes indocumentados, fueron detenidos la tarde del miércoles 29 de agosto en El Paso tras el operativo.Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la cuadra 12000 de la calle Bob Heasley, en el extremo Este de la ciudad, donde alrededor de las 3:30 p.m. se presentaron varias unidades de ICE.El domicilio donde se detuvo a los inmigrantes ilegales es una casa particular de dos plantas, y está ubicado en un barrio residencial a dos cuadras de North Zaragoza Road, en el vecindario conocido como Sun Ridge North.“Es un peligro, porque regularmente esta gente está siendo contrabandeada y pueden llegar a un punto en donde se convierta en trata de blancas, en esclavitud, en retención de la libertad cuando lleguen a sus destinos”, expuso Cordero.Y es que el tráfico de personas, no sólo es un delito federal, sino un delito del fuero común, el cual, de acuerdo con autoridades, debe de tener un seguimiento, ya que pone en peligro la vida de las personas involucradas.El vocero advirtió que las organizaciones delictivas, una vez que llegan a instalarse en un vecindario, harán todo lo posible para encajar e integrarse a la comunidad.“Todos conocemos las colonias en donde vivimos, hasta cierto punto es fácil detectar cuando algo no es normal, cuando una actividad se convierte en sospechosa. El que llegue una van de reversa a una cochera y empiece a bajar cosas misteriosamente, no es algo común. Es ahí en donde hay que reportar”, dijo.Los reportes de casas con ‘movimiento sospechoso’ han causado la defensa de organizaciones y activistas en pro de los derechos de la comunidad inmigrante.El ‘tener la sospecha’ de que una casa cuenta con ‘un grupo de personas hispanas’ y reportarlo a las autoridades de Inmigración, otorga poder sobre aquellos que se pronuncian en contra de la comunidad inmigrante, se escribe en un artículo promulgado por la ACLU en un blog de inmigración.Datos oficiales del HSI muestran que en los últimos dos años se han realizado operativos en al menos 200 casas de seguridad donde los traficantes de personas resguardaban a inmigrantes indocumentados.Dichos operativos a nivel nacional han resultado en la detención de cerca de mil 300 inmigrantes ilegales internados al país.El pasado 13 de julio, agencias federales dieron a conocer el arresto de 117 inmigrantes indocumentados, 18 ‘polleros’, así como el decomiso de dinero, autos y drogas.Cifras proporcionadas por ICE muestran que entre los 117 inmigrantes indocumentados detenidos había 93 mexicanos, 12 guatemaltecos, 6 hondureños, 3 brasileños, 2 salvadoreños y un peruano.Trascendió que entre los ‘polleros’ estaban dos ciudadanos estadounidenses, quienes contaban con un largo historial criminal.En otro caso ocurrido el pasado 12 de junio, agentes de Patrulla Fronteriza coordinaron esfuerzos con la Oficina del Sheriff del Condado de Webb –en las llamadas células mixtas–, para realizar un operativo en una casa donde se resguardaban 62 inmigrantes.Una llamada alertó sobre un grupo de indocumentados que esperaban en una vivienda a ser transportados a otras entidades de los Estados Unidos.En un comunicado, CBP indicó que los inmigrantes ilegales detenidos en dicha residencia procedían de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Todos fueron procesados ​​por violaciones a la ley migratoria.Las investigaciones que realiza el HSI han puesto al descubierto cómo viviendas, hoteles y otros edificios se usan como casas de seguridad, en diferentes ciudades que se extienden a lo largo de la frontera Sur de los Estados Unidos.En las casas de seguridad albergan a los inmigrantes ilegales hasta que los traficantes arreglan la forma de transportarlos al interior del país por diferentes medios.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.