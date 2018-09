Austin— La campaña de Beto O’Rourke, el candidato demócrata para el Senado de Estados Unidos, dice que un ‘impostor’ estuvo detrás de un mensaje de texto que circuló el miércoles pidiendo a los votantes que ayuden a votar a las personas que están ilegalmente en el país.“Hola, soy Patsy aquí con Beto para Texas”, dice el texto, que circulaba en las redes sociales. “Nuestros registros indican que usted es nuestro simpatizante. Estamos en busca de voluntarios para ayudar a transportar inmigrantes indocumentados a las casillas de votación para que puedan votar. ¿Sería capaz de apoyar este esfuerzo popular?”.“Ese no fue un mensaje aprobado por la campaña”, dijo Chris Evans, director de comunicaciones de O’Rourke. “Fue enviado por un impostor. Pero seguimos investigando lo que sucedió”, advirtió.Otro texto aparentemente no autorizado compartido con el Tribune también dijo que fue enviado por ‘Patsy’ y señalaba a los lectores que la campaña “está llevando a cabo una encuesta interna y me gustaría conocer sus opiniones sobre los peligros del socialismo”. No quedó claro de inmediato cuántos mensajes no aprobados se enviaron y a cuántos votantes alcanzaron.La campaña del opositor de O’Rourke, el senador republicano federal Ted Cruz, dijo que no tenía nada qué ver con los textos.“Nuestra campaña no tuvo participación en el presunto abuso de la plataforma de mensajes de texto de la campaña O’Rourke”, dijo la portavoz de Cruz, Catherine Frazier, en un comunicado. “No apoyamos a nadie que participara en tal acción”, dijo.Las llamadas a números asociados con los textos llevaron a un mensaje de correo de voz que hacía referencia a Relay, una compañía de mensajes de texto punto a punto con sede en California. Un representante de la compañía dijo que no tenía información sobre los textos y remitió al reportero para que contactara a la campaña de O’Rourke.La campaña de O’Rourke ha hecho un esfuerzo agresivo para llegar a los votantes a través de mensajes de texto, tanto que Cruz ha dicho que incluso él y su padre han recibido múltiples mensajes de la campaña de su rival.