Desatan crisis mortal medicinas controladas

Ante el incremento de muertes por el consumo inadecuado de medicamento controlado, la Policía de El Paso (EPPD) y el Centro de Rehabilitación Aliviane estarán repartiendo bolsas especiales para desechar los medicamentos.Cifras proporcionadas por Aliviane indican que en los últimos dos años en El Paso 194 personas murieron por sobredosis, lo cual convierte esta situación en una crisis de salud pública.“El año pasado perdimos a más de 100 personas en nuestra comunidad por sobredosis, pero si podemos salvar aunque sea una vida con estas bolsas, eso ya es un triunfo para nosotros”, dijo Susie Villalobos, de Aliviane.Estudios recientes muestran que en 2016 a nivel nacional se registró un total de 63 mil 632 fallecimientos por sobredosis y el 66.4 porciento (42 mil 292 personas) murieron por el consumo de opioides.Las autoridades policiacas en conjunto con Aliviane decidieron iniciar una campaña para regalar bolsas especiales para que la comunidad pueda deshacerse de medicamentos controlados que ya no usan y así evitar más muertes.Estadísticas del Centro de Control y Prevención de Enfermedades muestran que en que en 2017 hubo más de 66 mil muertes por sobredosis en todo el país, de las cuales 2 mil 858 ocurrieron en Texas.Villalobos indicó que este un proyecto lo comenzaron con EPPD hace aproximadamente nueves meses, luego de ver que el uso de las bolsas especiales ya se estaba implementando en la costa este de la región.El propósito de estas bolsas especiales es que las personas que tengan en sus casa medicamento caducado o que ya no usa, se deshagan de él de una manera segura.Darrel Petry, vocero de EPPD, indicó que las personas sólo tienen que poner el medicamento dentro de la bolsa, colocar un poco de agua y tirarlo a la basura.“Las bolsas tienen un componente que ayuda a que el medicamento pierda su efecto, y si alguien quiere sacar las pastillas, ya no le servirán”, dijo.Petry comentó que no es necesario tener algún contenedor especial para depositar las bolsas, ya que pueden ponerse con el resto de la basura sin problema.“Los medicamentos se neutralizan y ya no contaminan nada cuando se tiran con el resto de la basura”, enfatizó.Por último, el vocero comentó que la comunidad puede recoger estas bolsas en cualquier estación de Policía, de forma gratuita.“Las bolsas estarán disponibles todo el día, todos los días y pueden llevarse las que necesiten”, concluyó. [email protected]

comentarios

